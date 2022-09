"Volkswagen ID.5 GTX" ir kupejas tipa elektriskais apvidnieks ar 299 ZS jaudu un visu riteņu piedziņu. Tas ir gana ātrs un ietilpīgs braucamais ar visu riteņu piedziņu.

Šo elektromobili studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" izmēģināt aicinājis uzņēmēju Gundegu Skudriņu, radošās apvienības "Skudras metropole" vadītāju, kura jau 20 gadus, kā pati saka, "urbj, ar un ecē" kultūras izklaides industrijas lauciņu. Sadarbībā ar dizaina risinājumu uzņēmumu "Dont't Panic" viņas vadītā apvienība "dzīvo notikumu" jeb "live events" industrijā ieguvusi starptautisku atzinību un balvas dažādos segmentos – vai tas būtu teātris pa telefonu, vai gastronomijas performances, interaktīvi rotājumi, instalācijas vai neparastas naktsmītnes. Nupat īstenots projekts "Dabas galerija", kas savieno dabu, mākslu un cilvēku neierastās kombinācijās.

"VW ID.5" ir pieejams vairākās versijās: vienkāršākā no tām ir aprīkota ar vienu elektromotoru ar jaudu vai nu 174 ZS, vai 204 ZS. Savukārt "GTX" modifikācijā auto ir pilnpiedziņa un līdz ar to arī divi elektromotori ar kopumā 299 ZS.



Šis ir diezgan plašs auto – būvēts no baltas lapas, par pamatu ņemot VW modulāro elektriskās piedziņas platformu MEB; šī auto grīda ir pilnībā līdzena, tas ir 4,6 metrus garš, un tā riteņu bāze ir 2,77 metri, kas nodrošina vairāk vietas "ID.5" salonā. Arī bagāžas nodalījuma ietilpība (atkarībā no tā, vai otrās rindas krēsli ir nolaisti vai nē) ir no 549 līdz pat 1561 litram.

Daudzi nespēj sadzīvot ar domu par pāreju uz elektroauto – vien tā iemesla dēļ, ka šādu auto iespējamais nobraukuma diapazons ir krietni zemāks nekā jau visiem zināmajiem turbo dīzeļiem vai mazlitrāžas benzīnniekiem. "ID.5" atkarībā no versijas ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 544 km garas distances. Turklāt "ID.5" akumulatoru no 5% līdz 80% ietilpībai iespējams uzlādēt 29 minūtēs, un ar šo enerģiju būs gana 390 km mērošanai.

Elektroauto bateriju bloks ir viena no smagākajām šī auto detaļām, bet, pateicoties tā novietojumam zem auto grīdas, "ID.5" ir ieguvis zemu smaguma centru un līdzsvarotu asu slodzes sadalījumu, kas uzlabo auto vadāmību. Tas ir gana sportisks un veikls – līdz 100 km/h tas paātrinās 6,3 sekundēs, bet maksimālais braukšanas ātrums sasniedz 180 km/h.