Iespējams, būs vēl jāpaiet vismaz pāris gadiem, lai ar 100% pārliecību varētu runāt par elektroautomobiļu stiprajām un vājajām pusēm. Šobrīd vienkārši trūkst pieredzes: modernākie no šiem spēkratiem vēl pat nav piedzīvojuši pirmās apkopes, nemaz nerunājot par akumulatora garantijas beigām vai ar to saistītiem defektiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma



Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " izzina pieredzes stāstus tieši par " Cupra Born" elektromobiļa ekspluatāciju Latvijas apstākļos. Starp ekspertiem ir uzņēmuma "yeswecan" līdzīpašnieks Jānis Miķelsons un raidījuma redakcijas vadītājs Roberts Jansons. Abi šie kungi ikdienā brauc ar "Cupra Born". Turklāt Jānis nepilnu četru mēnešu laikā pamanījies ar to nobraukt gandrīz 11 000 km.

"Cupra" ietilpst "Volkswagen" grupā, līdz ar to daudzi tehniskie mezgli, kuri izmantoti šajā auto, ir identiski tiem, ko atradīsiet "VW ID.3" vai "Škoda Enyaq". "Cupra Born" ir klasiskās piedziņas auto; tā motors ir novietots auto aizmugurē, savukārt bateriju bloks atrodas zem auto grīdas. Atkarībā no versijas tam ir 204 vai 231 ZS, bet 100 km/h tas spēj sasniegt 6,6 sekundēs un ar pilnu uzlādi, pēc rūpnīcas datiem, tas spēj veikt no 349 līdz pat 544 km.

Lai arī "Born" modelim ir klasiskā piedziņa, auto pie ceļa ir gandrīz vai pielipis, pateicoties svara sadalījumam starp asīm un zemajam smaguma centram. Papildu tam smagos braukšanas apstākļos vadītājam talkā nāk arī elektroniskās palīgsistēmas, kas padara šo auto viegli savaldāmu un prognozējami vadāmu.

Turklāt "Cupra Born" salonā valda patiesi sportiska noskaņa – tā priekšējais panelis izpildīts minimālisma stilā, bet sēdekļi ir dziļi ar monolītām atzveltnēm. Neliels displejs ir pie stūresrata, kur redzams ātrums un izvēlētais braukšanas režīms. Pogu šeit faktiski nav vispār, visu sistēmu kontrole uzticēta skārienjutīgajam ekrānam auto viduskonsolē.