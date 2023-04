BMW lielākais un dārgākais apvidnieks "X7" jau no pirmā acu skatiena paziņo, ka brauciens ar to būs vairāk nekā vienkārša vizināšanās no punkta A uz punktu B. Kā apgalvo šī auto radītāji, "BMW X7" sevī apvieno jaudu, komfortu un ekspresīva dizaina valodu.

Ceļā ar šo 134 715 eiro vērto apvidus limuzīnu studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " devies kopā ar cilvēku, kurš savas dzīves laikā ir bijis dažu soļu attālumā no tenisa olimpa virsotnēm – proti, nokļuvis pasaules tenisa profesionāļu (jeb ATP ) pirmajā desmitniekā. Ernests Gulbis ar tenisu saistīts kopš agras bērnības, bet pērnruden viņš ievēlēts Latvijas Tenisa savienības prezidenta amatā un aktīvajās tenisista gaitās un treniņos pašlaik ietur pauzi.

"BMW X7", neskatoties uz saviem iespaidīgajiem gabarītiem (tā garums sasniedz 5181 mm), ir visnotaļ sportisks braucamais. Bāzes izpildījumā ("xDrive 40i" versijā) tas ir aprīkots ar "TwinPower Turbo" sešcilindru benzīna dzinēju, kas spēj attīstīt 381 ZS jaudu un sporta auto cienīgu 540 Nm griezes momentu.

Šis 2,5 tonnas smagais milzis 100 km/h lielu ātrumu spēj sasniegt tikai 5,8 sekundēs – un ja ar to tik un tā nepietiek, var izvēlēties versiju "M60i" ar 530 ZS jaudīgu V8, kam būs nepieciešamas vien 4,7 sekundes, lai sasniegtu "simtu". Savukārt ekonomiskai braukšanai piedāvājumā ir atrodams arī uzlabotais sešcilindru dīzeļmotors ar 352 ZS jaudu, kas pēc ražotāja datiem vidēji patērēs 7,7 litrus dīzeļa uz 100 km.

Mūsdienās autoražotājiem ar katru dienu ir arvien grūtāk un grūtāk pārsteigt savus klientus. Dažādi auto vadīšanas asistenti, multimediju sistēmas, 360 grādu kameras un citi "gadžeti" laikmetā, kurā dzīvojam, ir pašsaprotami pat budžeta klases automobiļos. Un, kā jau nojaušat, arī šeit to netrūkst. "BMW X7" instrumentu panelis ir veidots no diviem izliektiem displejiem: mazākais ir 12,3 collu un lielākais – 14,9 collu. Te ir dabīga koka apdare un ar ādu apšūti paneļi.

Leģendārie BMW komforta sēdekļi priekšā sēdošajiem ir standarta aprīkojumā. Ja klients vēlas, tādus var dabūt arī aizmugurē sēdošajiem. Turklāt ražotājs piedāvā papildus izvēlēties personalizētu divu krāsu ādas interjeru.

Par gaumi, protams, nestrīdas, bet BMW milzīgā jaunā dizaina radiatora reste vēl joprojām ir viena no populārāko diskusiju tēmām auto entuziastu vidū. Lai vai kā, "X7" deguns izskatās patiešām iespaidīgi ar jaunās dizaina valodas "divstāvīgajiem" priekšējiem lukturiem.