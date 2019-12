Video: Garāžā Ukrainā atrasta 30 gadus veca 'Volga' ar 844 km nobraukumu

Kādā no garāžām Ukrainā "YouTube" vlogeris un "laika kapsulu" mednieks Roma Urako atradis kārtējo pērli – 30 gadus vecu "GAZ-2410" jeb "Volgu", kurai odometra rādījums ir tikai 844 kilometri un kura pēdējos 20 gadus nekustināta nostāvējusi garāžā.

Šis automobilis garāžā tika novietots 2000. gadu sākumā, kad to pašreizējie īpašnieki iegādājās no pirmā īpašnieka kādā nelielā Ukrainas ciemā. Tūlīt pēc šī auto iegādes pirmais īpašnieks to apstrādāja ar pretkorozijas līdzekli, tādēļ "Volgas" virsbūve līdz mūsdienām saglabājusies ideālā stāvoklī.

Automobilis ir oriģinālā komplektācijā, tajā joprojām ir servisa grāmatiņa un magnetolas lietotāja rokasgrāmata. Savukārt bagāžniekā ir visi komplektācijā iekļautie instrumenti, nelietots rezerves ritenis. "Volga" aprīkota ar 100 zirgspēku 2,4 litru dzinēju un četrpakāpju manuālo pārnesumkārbu. Spēkrata īpašnieks bija parūpējies par priekšdienām un sagādājis dažādās papildu rezerves daļas – amortizatorus, lukturus, karburatoru un balstiekārtas atsperes.

"GAZ-2410" ir "GAZ-24" modernizētā versija, kas tika ražota no 1985. gada beigām līdz 1992. gada sākumam. Pavisam tika saražoti vairāk nekā 417 tūkstoši šī modeļa eksemplāru. Šis tolaik bija vispieejamākais GAZ vieglais pasažieru automobilis.