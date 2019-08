Kāds Krievijas autoražotāja GAZ darbinieks saliedējis kolektīvu un radījis videoklipu dziesmai "Save GAZ", kurā autobūves kompānijas darbinieki vēršas pret amerikāņu noteiktajām sankcijām.

Autoražotāju sankcijas skārušas tā vadītāja, Kremlim pietuvinātā oligarha Oļega Deripaskas dēļ saistībā ar aizdomām, ka Krievija ietekmējusi 2016. gadā ASV notikušās prezidenta vēlēšanas. Sankcijas noteiktas ne tikai pret Deripasku, bet arī viņam piederošiem uzņēmumiem, tostarp GAZ.

Videoklipa pieteikumā GAZ darbinieks Iļja Bondarenko, kurš šajā autoražotājā strādā jau astoņus gadus, norāda, ka lepojas gan ar savu darba vietu, gan kolektīvu. Par sankcijām viņš dzirdējis tālrādē un uzskata, ka amerikāņi ar sankcijām vēršas tieši pret GAZ darbiniekiem.

"Es saprotu, ka tā visa ir politika, un nevēlos tajā līst. Bet cik var mūs biedēt? Mēs vēlamies mierīgi strādāt! Kā mums, parastajiem cilvēkiem, likt par sevi manīt politiķiem? Tādēļ man radās doma uzrakstīt dziesmu un uzfilmēt klipu pret sankcijām, lai pievērstu uzmanību mūsu rūpniecībai," video pieteikumā raksta Bondarenko, kura "YouTube" kanālam ir 77 abonenti.

"Mēs ceram, ka mūs sadzirdēs un ļaus mierīgi strādāt dzimtenes rūpnīcā. Amerikāņi apgalvo, ka sankcijas neskaršot parastos cilvēkus. Bet tā nav taisnība! Vēlos, lai mūsu videoklipu noskatās pēc iespējas vairāk cilvēku, tādēļ dalieties ar to!" savu pārliecību pauž GAZ darbinieks.

GAZ darbinieku dziesmai meldiņš ņemts no amerikāņu repera Kūlio (Coolio) leģendārā 1995. gada hita "Gangstera paradīze" ("Gangsta's Paradise").

"Es gāju uz darbu un dzinējus montēju. Viss bija labi, un pēkšņi uzzināju, ka uzkritusi nelaime – kaut kādas sankcijas no ārzemēm," dzied viens no GAZ darbiniekiem. Interesanti, ka angļu valodas titros, kas iestrādāti šajā videoklipā, krieviski dziedātās "ārzemes" angļu valodā tiek iztulkots kā "nolādētās ASV" ("goddam US" – angļu val.). "Mūsu ir simtiem tūkstošu – un kas būs pēc tam? Dzimtenes autobūve zaudēs milzu atbalstu," vēsta dziesmas teksts ar piedziedājumu "Save GAZ" (glābiet GAZ – tulk.).