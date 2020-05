Šajā reizē "Tavs auto TV" ar jaunās paaudzes "Škoda Octavia" ceļā dosimies kopā ar cilvēku, kurš ikdienu pavada ciešā saskarē ar hokeju. Edgars Buncis vairāk nekā trīs gadus darbojas Latvijas Hokeja federācijā un pašlaik vada Hokeja akadēmiju, kuras primārais uzdevums ir nākamgad Rīgā sarīkot hokeja pasaules čempionātu.

Ceturtās paaudzes "Škoda Octavia" ir vēl ietilpīgāka, praktiskāka un drošāka par priekšteci. Jaunais modelis ieguvis arī uzlādējamā hibrīda modifikāciju.

Jaunā "Octavia" liftbeka versijā ir par 19 mm, savukārt universālis "Combi" – par 22 mm garāks nekā priekštecis. Arī automašīnas platums abām virsbūvēm ir palielinājies par 15 mm. "Combi" bagāžas nodalījuma ietilpība, kas joprojām ir lielākā savā segmentā, ir pieaugusi līdz pat 640 litriem.

"Škoda" debitē arī ar virkni jaunām drošības sistēmām, kā, piemēram: ar sadursmes novēršanas asistentu, pagriezienu asistentu, izkāpšanas brīdinājumu un apkārtējās satiksmes brīdinājumu funkcijām. Citu jauno "Octavia" risinājumu vidū ir arī apkārtnes skats, sānu asistents, adaptīvā kruīza kontrole un citi.

Jaunā "Škoda Octavia" Latvijā maksā no 20 300 eiro, bet no augusta būs pieejama arī "Active" versija, kas maksās no 17 700 eiro.