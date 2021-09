Aptuveni pirms 15 gadiem neviens vēl tā īsti nezināja, kas par zvēru ir "pilsētas krosovers". Viss izmainījās 2007. gadā, kad japāņu autoražotājs "Nissan" prezentēja automobili ar nosaukumu "Qashqai", kas sevī apvienoja hečbeka kompaktumu un apvidus automobiļa praktiskumu. Šāds auto formāts, laikam ejot, ir kļuvis vairāk nekā populārs, un mūsdienās dažāda paskata un izmēra krosoverus piedāvā gandrīz visi autoražotāji pasaulē.

Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" tiek aplūkots krosoveru tradīcijas pamatlicēja "Qashqai" trešās paaudzes modelis. Palūkoties uz šī auto izaugsmi un emocionālo piesātinājumu raidījumam palīdz kāds interesants viesis. Šoreiz tā ir kino un teātra aktrise Ieva Florence-Vīksne. Uz ekrāniem atceramies viņas lomas filmās "Blēži", "Jaungada taksometrs" un grāvējā "Dvēseļu putenis". Ievu esam iepazinuši arī kā "Radio SWH" raidījumu vadītāju, grupas "Bad Habits" menedžeri, sava uzņēmuma "BM Production" vadītāju. Šķiet, ka Ievas profesionālo lomu saraksts nav izsmeļams. Turklāt viņa atzīta par 2020. gada ietekmīgāko influenceri Latvijā, bet nu jau septiņus mēnešus ir jaunā statusā – mamma dēlam Leonardam. Taču citas lomas viņa malā nenoliek.

Stāstu par jauno "Nissan Qashqai" jāsāk ar atgādinājumu, ka šis ir principiāli jauns auto, kas burtiski izstrādāts "no baltas lapas". Tas būvēts, izmantojot "Renault" koncerna "CMF-C" platformu – tā padarījusi šī auto virsbūvi noturīgāku pret vērpi (par 48%), tajā pašā laikā nometot 60 kilogramu liekā svara. To izdevies paveikt, pateicoties alumīnija detaļu plašākai izmantošanai – "Qashqai" motora pārsegs, durvis un priekšējie spārni ir presēti no alumīnija loksnēm.

"Qashqai" ticis arī pie jauna stūres mehānisma ar īsāku pārnesumu attiecību. Un, pateicoties šiem uzlabojumiem, auto vadāmība ir kļuvusi precīzāka, varētu pat teikt – asāka, tādējādi vairojot braukšanas prieku. No ārpuses raugoties uz šo auto, "dinamika" turpinās – tam ir milzīgi riteņi, asas, sportiskas pludlīnijas, "V-Motion" dizaina radiatora dekoratīvais režģis un spožas LED gaismas.

Salonā, lai gan auto garums pieaudzis tikai par 35 mm, ir plašāka sajūta – varbūt tas saistīts ar to, ka paaugstināta arī auto jumta līnija (+25mm) un arī "plecos" tas kļuvis platāks (+32mm). Taču, iespējams, šādu sajūtu rada salona iekārtojums. Tas ir moderns, piesātināts ar mūsdienu autobūves labumiem, digitāliem paneļiem, "Bose" stereo sistēmu un glaunākās versijās pat ar masāžas krēsliem.

Vēl viena interesanta "fīča" ir "NissanConnect Services" – viedtālruņa lietotne, ar kuras palīdzību varat attālināti aizslēgt vai atslēgt "Qashqai" durvis, "nomirkšķināt" lukturus un ieslēgt signāltauri, pārbaudīt auto datus, braucienu vēsturi, degvielas daudzumu tvertnē, kā arī sazināties ar palīdzības dienestu, apskatīt auto atrašanās vietu vai saņemt īsziņu, ja kāds ar tavu auto pārsniedz iestatīto maksimālā braukšanas ātruma slieksni.

"Qashqai" spēka agregātu paletē šobrīd ir pieejami divi 1,3 litru dzinēji divās jaudas versijās – 138 vai 156 ZS, kas kombinēts ar tā saukto daļējā hibrīda sistēmu. Bāzes versijā tas ir sapārots ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu un priekšējo riteņu piedziņu, bet, ja klients vēlas, ir pieejama gan automātiskā pārnesumkārba, gan visu riteņu piedziņa.

Arī "Qashqai" pilnpiedziņas sistēma ir pilnveidota – jaunais starpasu sajūgs spēj novadīt griezes momentu uz aizmuguri piecas reizes ātrāk nekā līdz šim izmantotā sistēma. Turklāt, pateicoties 4x4 piedziņas elektroniskajai kontroles sistēmai, atkarībā no braukšanas apstākļiem būs iespēja izvēlēties vienu no pieciem braukšanas režīmiem – "Standart", "Eco", "Sport", "Snow" vai "Off-Road".