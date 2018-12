Amerikāņu elektromobiļu ražotāja "Tesla" dibinātājs Īlons Masks prezentējis eksperimentālu tuneli, kurā bezpilota automobiļi var pārvietoties ar vairāk nekā 240 km/h ātrumu. Transporta sistēmas "The Loop" projektā piedalījusies Maska kompānija "The Boring Company".

Izmēģinājuma tuneļa kopgarums ir 1,83 kilometri, bet diametrs – 3,7 metri. Šis tunelis atrodas Losandželosā, kur ir arī "SpaceX" un "The Boring Company" biroji.

Pa tuneli elektromobiļi spēj braukt tikai ar speciālām uzpariktēm, kas nodrošina stabilitāti pie liela braukšanas ātruma un notur spēkratu sliedēs. Tomēr nākotnē plānots, ka bezpilota automobiļi šādu trasi spēs veikts patstāvīgi. Video redzamajā izmēģinājuma braucienā automobili uzraudzīja cilvēks un spēkrata braukšanas ātrums nepārsniedza 75 km/h.

Pēc Maska vārdiem, pašlaik tunelī automobiļi spējīgi braukt ar ātrumu līdz 177 km/h, bet demonstrācijas braucienā tas tika ierobežots apzināti. Tamlīdzīgu metro tipa tuneli varēs lietot jebkuras markas automobilis, kas aprīkots ar bezpilota sistēmu.

"The Loop" projekts publiski tika izziņots šī gada pavasarī, un Masks cer, ka tamlīdzīgs tunelis kļūs par daļu no Losandželosas transporta sistēmas. Neskaitot bezpilota automobiļus, pa tuneli spēšot braukt arī autonomās kapsulas, kas pārvadā līdz 16 cilvēku. Brauciens no pilsētas centra līdz lidostai (ap 20 kilometru) aizņemšot tikai astoņas minūtes un maksāšot vienu dolāru.