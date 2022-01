Kompānijas "Volvo" radītais pirmais tīrasiņu elektroauto ir sasniedzis Latviju un nonācis raidījuma "Tavs Auto TV" filmēšanas komandas rokās. Teiksiet, ka tas vizuāli izskatās gluži tāpat kā standarta "XC40"? Jā, tā ir taisnība, bet zem šīs kompaktās virsbūves slēpjas daudz pārsteigumu.

Šajā reizē novērtēt elektrisko "Volvo" raidījums aicinājis LTV ziņu moderatori Ilzi Dobeli. Pirms "Panorāmas" viņas televīzijas karjera augusi kopā ar LNT no šī kanāla pirmās līdz pat pēdējai dienai, aizsākoties vēl "NTV-5" pašā 90. gadu sākumā – tieši pēc skolas beigšanas. Taču līdzās tam Ilze arī veido raidījumu "Kāpēc dizains?" "LR3 Klasika" radiovilnī, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina un mākslas vēstures studentiem pasniedz runas mākslu – to no Ilzes pieredzes mācījušies ne tikai studenti akadēmijā.

Kā jau minēts, ja neskaita pāris dizaina akcentus, šis elektroauto līdzinās savam brālim "XC40", kurš savulaik ieguvis arī prestižo Eiropas Gada auto balvu. "XC40", tāpat kā "XC40 Recharge", ir būvēts uz "Compact Modular Architecture" platformas. Tomēr zem šī auto motora pārsega neatradīsiet iekšdedzes dzinēju. Elektriskajai versijai tā vietā ir papildu bagāžnieks, kur var ievietot šī auto uzlādes vadus vai arī, ja atstāsiet tos garāžā, iegūstama lieliska vietu, kur novietot iepirkuma maisiņus, lai tie nelidinātos pa visu aizmugurējo bagāžas nodalījumu.

"XC40 Recharge" ar pilnu uzlādi spēj veikt 400 kilometrus, bet tā 78 kWh akumulatoru līdz 80% atzīmei iespējams uzlādēt 40 minūtēs. Tam ir visu riteņu piedziņa un iespaidīga jauda – 408 zirgspēki. Līdz 100 km/h tas spēj paātrināties 4,9 sekundēs un tas ir ātrāk nekā dažam labam Vācijā ražotam sportiskajam auto. Ja šķiet, ka tas ir par traku, drīzumā pircējiem tiks piedāvāta arī 2WD versija ar vienu elektromotoru. Vārdu sakot,- mazāk jaudas, bet lielāka nobraucamā distance ar vienu uzlādi.

Braucot ar šo auto, var pilnībā izbaudīt tā 660 ņūtonmetru lielo griezes momentu, kas pieejams jau no 0 apgriezieniem, un, paātrinoties rodas sajūta, ka spēka šim auto nepietrūks nekad. Tomēr auto maksimālais ātrums ir ierobežots pie 180 km/h atzīmes.

Pateicoties motoru izvietojumam (šim auto tie ir divi – viens priekšā un otrs aizmugurē) un bateriju bloka novietojumam (pa vidu starp elektromotoriem), auto smaguma centrs ir ļoti zems. Un, lai arī auto masa ir virs divām tonnām, tas ļoti atsaucīgs un viegli vadāms.

Līdzās dažādām progresīvām palīgsistēmām un sensoriem, kas šajā auto rūpējas par brauciena drošību, ir atjaunināta arī tā multimediju sistēmas saskarne. Tas tagad ir balstīts "Google" programmatūrā, piemēram, navigācijai izmantojot "Google Maps" lietotni, un tas nozīmē, ka viss ir saprotami un vienkārši atrodams, gluži kā jau ierastajā viedtālrunī vai planšetdatorā.