Vienkārša konstrukcija un gadu gaitā pārbaudīti "Renault" tehniskie mezgli –, tieši pateicoties šai receptei, "Dacia" ir iemantojusi uzticama auto reputāciju. Radot savus modeļus, "Dacia" priekšroku dod ilgmūžībai, nevis luksus klases ekstrām. Šoreiz raidījuma "Tavs Auto TV" sižetā – jaunākais no "Duster" modeļu saimes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raidījuma viesis ir Ingmārs Līdaka – vīrs, kuru pazīstam ar dabas aizsardzības aktivitātēm un norisēm Rīgas zoodārzā. Dažus gadus viņš bijis tā vadītājs, bet labu laiku pirms tam – tāpat kā pašlaik – izglītības speciālists. Tomēr līdzās aizrautībai ar dabas pētniecību Ingmārs Līdaka darbojies arī vairākos Saeimas sasaukumos. Viena spilgta epizode, kas daudziem palikusi atmiņā, viņa kaismīgā uzstāšanās tribīnē par valsts svētku dienām un vēlāk folklorizējies teiciens "aizver muti!". Jautājām, vai arī šodien Latvijas politikā Ingmārs redz gadījumus, kad gribētos teikt līdzīgi…

Modernizētajam "Dacia Duster" vizuāli pārmaiņas nav pārāk lielas. "Duster" saglabājis savas pludlīnijas – tas ticis pie atsvaidzinātiem sejas vaibstiem un moderniem LED lukturiem, kurus viegli atpazīt pēc Y-formas līnijas, kā arī tam ir jauna dizaina diski un maza astīte uz bagāžnieka vāka augšējās malas!

Savukārt salonā "Duster" ir kļuvis modernāks kā jebkad. Astoņu collu skārienekrāns, pie kura var pieslēgt savu mobilo tālruni, 360 grādu "Multi View" kamera atvieglo braukšanu nepārredzamā vidē, tāpat kā GPS navigācija. Papildu tam auto iespējams aprīkot ar aklās zonas sensoriem un avārijas situāciju bremžu asistentu.

Runājot par dzinējiem, "Duster" nav "rijīgs" apvidnieks; tā "sirds" tilpums atkarībā no versijas ir no litra līdz pusotram. Piedāvājumā ir gan LPG, gan benzīnnieki, gan dīzeļdzinēji ar jaudu no 90 līdz 150 ZS. 2WD versiju tagad iespējams sapārot ar divsajūgu automātisko ātrumkārbu, savukārt 4x4 versijā šis auto pieejams tikai ar manuālo transmisiju.

Lai reizi pa reizei baudītu Latvijas mežu ainas un brauktu sēnēs, pilnībā pietiek ar "Duster" priekšpiedziņas versiju. Par to raidījums pārliecinājās arī šajā testa braucienā, jo, kā jau zinām, viens no galvenajiem faktoriem labai pārgājībai ir auto klīrenss, un "Duster" par to nevar sūdzēties, jo tas sasniedz 210 mm. Protams, ja dzīve vairāk rit attālos Latvijas nostūros, nevis pilsētā, 4x4 būs pareizā izvēle, jo, aprīkots ar visiem velkošajiem, "Duster" nebaidīsies arī sasmērēt riepas dubļos.