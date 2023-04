Pirmās asociācijas, izdzirdot vārdu salikumu "uzņēmuma darbinieka dienesta auto" – kaut kas maziņš, ekonomisks, ne pārāk pievilcīgs un skopi aprīkots darba zirgs, kura svarīgākās rakstura iezīmes ir tā cena iegādes brīdī un kilometra izmaksas? Iespējams, bet ir uzņēmumi, kuri savam autoparkam izvēlas pat sportiskus automobiļus.

Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" viesojies uzņēmumā "Stokker" un tiecies ar personāla vadītāju Endiju Rozenbergu un produktu grupas vadītāju Ingu Bitenieku. Viņiem no 80 dienesta vieglajiem auto pieci ir spāņu sportiskā zīmola "Cupra" spēkrati.

Protams, "gardākā" no "Cupra Formentor" modifikācijām ir pilnpiedziņas "VZ" un "VZ5", to jauda ir attiecīgi 310 un 390 ZS, bet cena no 40 līdz 59 tūkstošiem eiro. Pilnīgi iespējams, ka Latvijā neatradīsies daudz tādu uzņēmēju, kuri būtu gatavi saviem darbiniekiem pirkt šādus auto, bet "Cupra" dzinēju klāstā ir arī krietni ekonomiskāki spēka agregāti, kuri būs ideāli piemēroti ikdienas darbam.

Bāzes versijā "Formentor" ir aprīkots ar 1,5 litru 150 ZS jaudīgu turbodzinēju, septiņpakāpju DSG ātrumkārbu un priekšējo riteņu piedziņu. Turklāt vizuāli tas būtiski neatšķiras no jaudīgākajām versijām, tomēr cenas ietaupīgums ir gandrīz 10 tūkstoši eiro pret 310 ZS versiju.

"Cupra" zīmols, kas radies, atdalot spāņu SEAT sporta auto nodaļu no pamata modeļu līnijas, ir tieši saistīts ar "Volkswagen" (VW) koncernu. Šajā automobilī izmantotais 1,5 litru TSI dzinējs jau sevi ir pierādījis visdažādākajos VW grupas modeļos.