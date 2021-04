Jaunais "BMW M4" ir ieradies Latvijā un 6. aprīlī, pulksten 20, piedzīvos digitālo pirmizrādi. Tā norisināsies "BMW Latvija" autosalonā Rīgā un būs vērojama "YouTube" tiešraidē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā valstī un pasaulē valdošos apstākļus, jaunā "BMW M4" Latvijas pirmizrāde šoreiz norisināsies bez klātienes skatītājiem.

Pirmais, oriģinālais "BMW M3" dienas gaismu ieraudzīja pirms 35 gadiem un kopš tā laika tas kļuvis par sporta auto ikonu. Ar pilnīgi jaunajiem sestās paaudzes "BMW M3" un otrās paaudzes "BMW M4" Bavārijas ražotājs spēris vairākus soļus uz priekšu, nekautrējoties no provokatīviem jauninājumiem, vienlaikus saglabājot oriģinālā "BMW M3" tradīcijas.

No vienas puses, pilnīgi jaunie "BMW M3" un "M4" būs pieejami arī ar "M xDrive" pilnpiedziņas sistēmu, bet, no otras puses, BMW saglabās iespēju "pūristiem" pašiem pārslēgt pārnesumus – "M3" un "M4" kā vienīgie savā klasē būs pieejami ar sešu pakāpju manuālo pārnesumkārbu. Jāatzīmē, ka vairums klientu gan izvēlēsies pilnīgi jauno astoņu pakāpju "M Steptronic" automātisko pārnesumkārbu.

Jaunais "BMW M3" un "M4" tiks komplektēts ar jaunu trīslitru biturbo sešcilindru motoru, kas attīsta 480 zirgspēku jaudu un 550 ņūtonmetru griezes momentu. Vēl niknākajā "Competition" modifikācijā šis spēka agregāts attīstīs 510 ZS un 650 Nm.

Standarta versijā abi sportiskie modeļi no vietas līdz 100 km/h spēj paātrināties 4,2 sekundēs, bet to maksimālais braukšanas ātrums elektroniski ierobežots pie 250 km/h atzīmes. Iegādājoties papildu aprīkojumā pieejamo "M Driver" pakotni, maksimālā braukšanas ātruma limits tiek pārcelts uz 290 km/h. Savukārt "Competition" versijas spēkrati no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 290 km/h.