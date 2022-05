"Jeep", tieši tāpat kā modelis "Grand Cherokee", vienmēr asociējies ar ko nesalaužamu, izturīgu, ne tiem labākajiem ceļiem piemērotu braucamo, ar kuru iespējams doties gan uz mežu, gan uz teātri. Savā jaunākajā paaudzē "Jeep" ir pacēlis "granda" kvalitātes latiņu –, savā ziņa pārvēršot to līdz nepazīšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" ceļā dodas kopā ar cilvēku, kuram vārds bezceļš uzdzen patīkamas tirpas: Oskars Krampāns ir īstens 4x4 fans, aizraujas ar bezceļu braukšanu jau gadus piecus un piedalījies arī dažādos 4x4 bezceļu braukšanas pasākumos. Un arī ikdienā viņš pats sēžas pie "Jeep" stūres.

Lai gan "Grand Cherokee" vēl joprojām tīri labi tiek galā ar ceļa nelīdzenumiem un spēj nokļūt vietās, kur, iespējams, dažu labu Japānā ražotu apvidnieku vairs nesastapsiet, jaunākajā paaudzē tas ir kļuvis nobriedušāks. Tas vairs nav traks pusaudzis; drīzāk – pieredzējis biznesmenis, kurš zina, ko dara. Tas sasniegs mērķi, lai ko tas maksātu, tomēr atturēsies no pārgalvībām.



Neskatoties uz to, ka tas ir pieņēmies miesās, tas ir visspējīgākais no visiem šī vārda nesējiem "Jeep" ģimenē: piemēram, aprīkots ar "Trailhawk 4xe" elektrisko pilnpiedziņu, tas ir pieveicis leģendāro "Rubicon Trail" kalnu pāreju, turklāt to paveicot 100% elektriskajā režīmā.

Pārsniedzot septiņu miljonu pārdošanas apjomu pasaules tirgū, piektās paaudzes "Jeep Grand Cherokee" apvieno priekšteču mantojumu un jaunumus, par ko atzīstams par visu laiku visvairāk apbalvoto SUV. Tam ir jauna arhitektūra, jauna "plug-in" hibrīda spēka piedziņa, pilnīgi jauns ārējais dizains un arī interjers.

Šajā auto viss ir liels – ASV tirgum paredzētajos modeļos var atrast milzīgus V6 un V8 benzīna dzinējus; tas ir 5,2 m garš, tas spēj vilkt teju trīs tonnas smagu kravu, kā arī tam ir septiņas sēdvietas un tā otrajā sēdekļu rindā varēsiet sajusties kā limuzīnā.

"Jeep Grand Cherokee" Eiropas tirgū tiks piedāvāts tikai ar "plug-in" hibrīda spēka iekārtu, kurā apvienots divu litru iekšdedzes dzinējs un elektromotors. Sistēmas kopējā jauda – 380 ZS, bet, pateicoties elektromotoram, tas ir gana taupīgs, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc "Jeep" ir pilnībā atteicies no dīzeļdzinējiem.