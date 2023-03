Kādas atmiņas jums nāk prātā, kad izdzirdat "Peugeot 408" nosaukumu? Franču kino klasika, komēdija "Taxi", praktiski hečbeki vai sedani? Nē. Aizmirstiet to visu, jo no šī gada "Peugeot 408" izskatās pavisam citādi – kā universāļa un apvidnieka apvienojums.

Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījuma "Tavs Auto TV" viesis ir cilvēks, kuram ir vairākas nodarbošanās. Viņš ir gan iknedēļas EHR radio šova "Party Service" vadītājs, gan mūziķu trio "3Live Project" dalībnieks, arī producents un autosportists. Taču kā dīdžeju viņu, iespējams, pazīstat vislabāk. [Ex] da Bass vārds Baltijas klubu kultūrā zināms jau vairāk nekā 25 gadus. Viņš uzstājies uz vienas skatuves ar pasaulē zināmiem grandiem, "Arēnā Rīga" iesildījis pašu Dāvidu Getu (David Guetta), kā arī regulāri dzirdams dažādos pasākumos visā Latvijā.

Kā saka paši šī auto ražotājs, šis ir franču mēģinājums apvienot kupejas izskatu ar pilsētas apvidnieka praktiskumu. Vai tas patiešām ir izdevies, grūti spriest – par to varēs parunāt pēc gada vai diviem, kad redzēsim šī auto pārdošanas datus. Bet, ja runājam par pirmo iespaidu, jaunais "Peugeot 408" nav rūgta cidonija, kurā iekožoties gribas savilkt seju. Jaunais "408" ir izteiksmīgs un pat nedaudz agresīva veidola pilsētas automobilis, kas zem savas bravūrīgās ārienes slēpj komfortabla ģimenes cilvēka raksturu.

"Peugeot 408" ir pieejams ar diviem dažādiem "plug-in" hibrīda motoriem. To jauda ir no 150 ZS līdz pat 180 ZS. Abi šie dzinēji tiek pāroti ar 81 KW jaudīgu elektromotoru – un līdz ar to šo spēka iekārtu kopējā jauda ir no 180 līdz pat 225 ZS. Kā jau uzlādējamais hibrīds, tas spēj veikt arī nelielas distances, izmantojot tikai elektrisko piedziņu. Tomēr galvenais ieguvums no šīs konstrukcijas ir patīkamā dinamika, ko "408" spēj dāvāt tā lietotājam. Ir pieejams arī standarta iekšdedzes dzinējs – 130 ZS jaudīgais 1,2 litru trīscilindru benzīna motors. Savukārt vēlāk tiks izlaists arī 100% elektrisks modelis.



No ārpuses šis auto pilnībā atspēko savu lauvas raksturu: 4,69 metrus garais auto ir patiešām sportisks, un, godīgi sakot, pat grūti ir iedomāties tā tiešos konkurentus, jo tas ir gana atšķirīgs no tiem. Garš motora pārsegs, priekšējie lukturi ar ilkņiem līdzīgu dienas gaismu virteņu rakstu, krosovera cienīgs klīrenss un universālim raksturīga jumta pludlīnija šo auto padara teju par unikālu savā klasē.

Iekāpjot salonā, pirmā lieta, kas piesaista aci, ir "i-Cockpit" displejs. Protams, ar digitālajiem monitoriem mūsdienās esam jau apraduši, bet šis ir kas neierasts – attēli tajā tiek projicēti trijās dimensijās. Un, kā stāsta šī auto radītājs, ar katru nākamo paaudzi projekcijas ekrāns tiek modernizēts un uzlabots. Savukārt stūresrats ir viena no galvenajiem diskusiju objektiem – ir cilvēki, kuri par to ir sajūsmā, un ir tādi, kuri domā, ka tas ir krietni par mazu un rotaļīgu.

Pateicoties 2,78 metru riteņu garenbāzei, vietas aizmugurē ir ļoti daudz. Jaunais "408" ir visietilpīgākais "Peugeot" aizmugurē sēdošajiem pasažieriem – tur ceļgaliem atvēlēti 188 mm. Arī bagāžas nodalījums ir īpaši ietilpīgs. Nolaižot abas aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, bagāžas tilpums palielinās no 536 līdz 1611 litriem. Turklāt nolocītas atzveltnes gadījumā automobilī var iekraut līdz 1,89 metrus garus priekšmetus.