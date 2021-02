Raidījums "Tavs Auto TV" jaunākajā sižetā aplūko visnotaļ stilīgu, bet tajā pašā laikā ļoti praktisku spēkratu, kuram, pilnīgi iespējams, ir lemts uz visiem laikiem izmanīt vārda "bulku vāģis" nozīmi. "Volkswagen Caddy" savā piektajā paaudzē no vienkārša darba zirga ir pārvērties teju par "premium" klases pasažieru automobili.

Jaunais "Caddy" ir būvēts uz tās pašas platformas, kas izmantota astotā "Golf" un jaunā "Passat" ražošanā. Pateicoties tai, auto ir kļuvis nedaudz platāks (līdz ar to arī ietilpīgāks), ticis pie jaunas aizmugurējās riteņu ass daudzsviru piekares (līdz ar to arī pie labākas gaitas).

Vizuāli "Caddy" kļuvis sportiskāks, tā jumta līnija ir par pieciem milimetriem zemāka. No priekšpuses pirmais akcents, kas piesaista uzmanību, ir šis masīvā bampera apakšdaļa, lai uzlabotu aerodinamiku – tā ir slēgta tipa un nelielas gaisa atveres ir tikai tā vidusdaļā.



"Tavs Auto TV" kā viesis pie jaunā "VW Caddy" stūres pieaicinājis vienu no pieredzes bagātākajiem preses fotogrāfiem Latvijā. Aivars Liepiņš šajā profesijā strādā kopš 1973. gada – no 1977. gada kā štata fotogrāfs, bet kopš 1995. gada uzticīgi darbojas laikraksta "Diena" redakcijā. Aivars iemūžinājis neskaitāmus notikumus – kā no Atmodas laika un valsts pārmaiņu procesa, tā no daudziem Eiropas un pasaules čempionātiem un olimpiskajām spēlēm. Bijis arī oficiālais fotogrāfs Dziesmusvētkos un bildējis britu karaļnama pārstāvjus.



Jaunais "VW Caddy" pasažieru versijā maksā no 26 tūkstošiem eiro, bet kravas modifikācijā "Cargo" – no 21 tūkstoša eiro.