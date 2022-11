Ir interesanti vērot, kā mums jau pazīstami auto modeļi mainās, gadiem ejot. Dažreiz izmaiņas starp dažādām paaudzēm ir tikai simboliskas, dažreiz – ar neapbruņotu aci pamanāmas. Veidojot jauno "X1" apvidnieku, BMW dizaineri ir kārtīgi pastrādājuši, līdz šim nedaudz apaļīgo pilsētas krosoveru padarot izsmalcinātāku.

Šī modeļa testa braucienā studijas "RJ76 Films" raidījumam "Tavs Auto TV" pievienojusies viešņa, ko agrāk pazinām kā augsta līmeņa autosportisti. Pašlaik Karlīnes Egles (dzim. Štāla) dzīvē ir jauns, pavisam atšķirīgs posms, jo nupat darboties sācis viņas kopā ar domubiedriem izlolotais dabīgās kosmētikas uzņēmums "Etíde Botanicals".

Varētu teikt, ka jaunā "BMW X1" dizains ir kļuvis tīrāks: tam ir mazāk izliektu plakņu, asas, taisnas akcentu līnijas, arī salīdzinoši šauras priekšējās "acis" ar LED gaismekļiem, milzīga, teju kvadrāta formas radiatora reste un hroma akcenti.



No sāna raugoties, pazuduši standarta durvju rokturi, tagad tie ir iestrādāti virsbūvē, lai uzlabotu aerodinamiku. Arī aizmugurē jaunajam "BMW X1" ir diožu lukturi. Rezultātā "X1" savā trešajā paaudzē (U11 – rūpnīcas indekss) ir kļuvis krietni sportiskāks un vizuāli dinamiskāks.

Pārvērtības turpinās arī salonā – tagad instrumentu panelis un centrālais displejs ir apvienots vienā milzīgā blokā. Interesanti, ka šis ekrāns nav taisns, bet gan izliekts. Interjerā valda minimālisms: priekšējais panelis ir pilnībā atbrīvojies no vadības slēdžiem, un arī pārējā salonā teju nav nevienas mehāniskas pogas – tikai "ātrumkloķis" un audiosistēmas skaļuma regulators, kā arī multifunkcionālais stūresrats, uz kura ir klasiskās regulācijas sviras.

Jaunā "BMW X1" dzinēju klāsts ir visnotaļ plašs – tajā ir gan iekšdedzes dzinēji, gan hibrīdi, gan arī pilnībā elektriskas piedziņas sistēmas. Kā pirmie tirdzniecībā nonāks benzīna un dīzeļa "X1". Šie motori ir sapāroti ar septiņpakāpju "Steptronic" automātisko pārnesumkārbu un atkarībā no modifikācijas priekšējo vai "xDrive" pilnpiedziņas sistēmu. Jaudas diapazons ir visnotaļ iespaidīgas – no 136 ZS "sDrive18i" versijā līdz pat 313 ZS pilnīgi elektriskajā izpildījumā.

Elektriskajā versijā "BMW iX1" tas ir aprīkots ar diviem elektromotoriem: viens no tiem novietots auto priekšā, bet otrs – aizmugurē, tādējādi veidojot elektronisku pilnpiedziņas sistēmu. Ar šo auto ar pilnu uzlādi būs iespējams veikt no 413 līdz pat 438 km garas distances. Šāds elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās 5,6 sekundēs.