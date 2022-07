Lai gan jaunais "Peugeot 308" jau paguvis pagozēties pasaules auto mediju prožektoru gaismās un gūt nepārprotamu uzmanību dažāda ranga auto konkursos, tā ceļš līdz Latvijai bijis visnotaļ ilgs. Mūsmājās plašākai publikai šis auto pirmo reizi bija apskatāms izstādē "Auto 2022" Ķīpsalā, bet nu ir pienākusi kārta šīs kompaktās franču lauvas debijai studijas "RJ76 Films" raidījumā "Tavs Auto TV".

Un pirmajā testa braucienā ar to raidījums dodas kopā ar Annu Faniginu – rotu dizaineri, kura radījusi Latvijas rotu zīmolu "Verba". Anna piedalījusies daudzās starptautiskās izstādēs, arī mesēs Francijā, Vācijā, Nīderlandē un Japānā. Viņas radītā zīmola pamatideja – rotaslieta ir ne tikai skaists priekšmets, bet arī jūtu, domu un filozofijas nesēja.

Runājot par atzinību, savas salīdzinoši īsās dzīves laikā jaunais "Peugeot 308" ir paguvis iegūt "Sieviešu pasaules gada auto 2022" titulu – šādu lēmumu pieņēma šī konkursa 56 žūrijas biedres jeb tiesneses: tikai un vienīgi sievietes no 40 valstīm. "Peugeot 308" iekļuva arī "Eiropas Gada auto" finālā – un šī ir jau piektā reize kopš 2013. gada, kad "Peugeot" pievienojas Eiropas Gada auto finālistu pulkam, vienu reizi tas pat ieguva pirmo vietu.



Interesants fakts – jaunā "308" ražošana "Stellantis" montāžas rūpnīcā Milūzā šeit pat Eiropā tika uzsākta pagājušā gada 29. septembrī – dienā, kad tieši pirms 211 gadiem dzima "Peugeot" zīmols.

300. sērijas "Peugeot" dažādās tā modeļa paaudzēs ir realizēts kopumā vairāk nekā septiņos miljonos eksemplāru un pilnīgi droši uzskatāms par vienu no veiksmīgākajiem šīs markas modeļiem.

Jaunais "308" ir pirmais "Peugeot" modelis, kuram lemts nest modernizēto "Peugeot" emblēmu, kas nedaudz līdzinās tādam kā ģerbonim.

Tehnoloģiski "308" ir ticis pie jaunākās paaudzes "Peugeot i-Cockpit" priekšējā paneļa, kā arī svaigākās izklaides sistēmas ar nosaukumu "i-Connect Advanced". Kopumā salonā noskaņa ir samērā futūristiska – mazais, sportiskais stūresrats un asās apdares paneļu šķautnes, un integrētais 10" augstas izšķirtspējas ekrāns ļauj sajusties kā mazā "kosmiskā lauviņā".

Jaunākās paaudzes braukšanas atbalsta sistēmas ir būtiska daļa no jaunajā "308" izmantotajām tehnoloģijām. "Drive Assist" otrās paaudzes pakotne ir pietuvinājusi šo auto pusautonomajai braukšanai – šeit ir ne tikai joslu asistents, bet arī pusautonomais joslu maiņas asistents, kas spēj apsteigt lēnāk priekšā braucošo un vēlāk atgriezties savā joslā. Šī funkcija darbojas vietās, kur ir vairāk nekā viena braukšanas josla vienā virzienā. Turklāt "Peugeot 308" spēj pielāgot savu braukšanas ātrumu atbilstoši spēkā esošajām ceļa zīmēm un spēj automašīnas vadītājam ierosināt gan ātrumu samazināt, gan palielināt atkarībā no situācijas.

Svarīgākais automobiļa agregāts atrodas zem motora pārsega, ne velti to sauc par automobiļa sirdi, un "Peugeot 308" gadījumā izvēle starp tiem būs visnotaļ plaša. Sākot jau no trīs cilindru turbo benzīnniekiem, četru cilindru dīzeļiem un beidzot ar šobrīd uzmanības centrā esošajiem hibrīdiem.

Tādi "Peugeot 308" arsenālā ir veseli divi. Viens no tiem (Hybrid 180 e-EAT8) sastāv no 150 ZS "PureTech" dzinēja un 81 kW elektromotora, bet jaudīgākais (Hybrid 225) – no 180 ZS "PureTech" dzinēja un iepriekšminētā 81 kW elektromotora, kas sapārots ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Ar šo auto 100% elektriskajā režīmā iespējams veikt 59 km. Neatkarīgi no jaudas versijas abi hibrīdi tiek aprīkoti ar 12,4 kWh akumulatoru.