Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījumā "Tavs Auto TV" runa ir par automobiļiem, kuri cenas ziņā spēj konkurēt ar superkāriem, bet bez kuriem mūsu ikdiena nebūtu iedomājama. Par automobiļiem, kuri tradicionāli bijuši lieli atmosfēras piesārņojuma radītāji, bet kļūst arvien "zaļāki" jeb klimatneitrāli.

Sniegotie Norvēģijas apvidus ceļi ir perfekti piemēroti šādiem testiem, un testa trase, kas bija izveidota Trisilas rallijkrosa trasē, bija iespējami pietuvināta reāliem un pat smagiem ekspluatācijas apstākļiem – šauri līkumi, apledojušas nogāzes un sniega-ledus segumā izveidojušās dziļas bedres. Kopumā šajā poligonā raidījumam bija iespēja izmēģināt 25 dažādus "Scania" modeļus – no mazākiem pilsētas transportlīdzekļiem līdz pat baļķvedējiem un milzīgām sniega šķūrēm.

Interesanti, ka "Scania" ir pirmais kravas auto ražotājs, kas pievienojies Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvai, lai praktiski rīkotos klimata izmaiņu mazināšanai. Piemēram, jau līdz 2025.g.uznēmums plāno savu CO2 pēdu samazināt uz pusi salīdzinājumā ar 2015. gadu, un liela loma tajā būtu arī paša kravas transporta izmešu mazināšanai.

Turklāt spēkratu pilnveidē tiek izmantoti arī "Scania Pilot" partneru ierosinājumi, kad konkrēti sadarbības uzņēmumi ražotājam iesaka, kādas šķautnes kravas tehnikā viņiem būtu svarīgi attīstīt.

"Scania" piedāvā saviem klientiem milzum daudz alternatīvu degvielas izvēles ziņā – tai ir ar biogāzi darbināmi motori, ar hidrogenētu augu eļļu (HVO) darbināmi dzinēji, ir biodīzeļi un ir arī elektriskie kravas auto. "Scania" turpina attīstīt visu šos segmentus, jo klientiem vēl joprojām ir vajadzīgs plašs dzinēju spektrs.

Runājot par ilgstošu attīstību, "Scania" uzskata, ka nākotne ir ar akumulatoru darbināmie elektroauto (BEV). Kad runa ir par enerģijas jeb degvielas patēriņu, neviens nevar sacensties ar tiem. "Scania" mērķis ir līdz 2030. gadam paaugstināt elektrisko kravas auto ražošanas apjomus līdz pat 50% no kopējā produkcijas klāsta.

Interesanti, ja distancējamies no šī auto gabarītiem un masas, tas iespējams, ir vieglāk un ērtāk vadāms nekā dažs labs tirgū esošais kompaktauto. Mūsdienu aprīkojums, saprotams un ērts salona jeb kabīnes iekārtojums, arī palīgsistēmas, kas asistē un piepalīdz braukšanā, faktiski rada apstākļus, ka jau pēc dažām minūtēm esi aizmirsis, cik augstu sēdi un cik smagu auto vadi.

Lai gan vēl joprojām "Scania" dzinēju topa augšgalā atrodas leģendārie V8 motori, kuru jauda atkarībā no versijas ir no 530 līdz pat 770 ZS, no kuriem spēcīgākais var lepoties ar iespaidīgu 3700 Nm lielu griezes momentu, raidījuma favorīts bija krietni mazākais "Scania 25P", kas aprīkots ar 230 kW jaudīgu elektromotoru (griezes moments – 2200 Nm), kopējā masa līdz 30 000 kg un tā 300 kWh lielais akumulators spēj nodrošināt aptuveni 250 km sniedzamību. Vadīt šo auto bija pārsteidzoši viegli. Turklāt "Scania" šobrīd nopietni strādā pie elektroauto segmenta attīstības, un jau šobrīd tās produktu klāstā var atrast arī 450 kW jaudīgas kravas fūres, kuras spēj veikt 350 km garas distances ar vienu uzlādi.