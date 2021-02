Universālis "Volvo V70" ir viens no pieprasītākajiem lietotajiem automobiļiem Latvijā. Pieredzējušais pretrūsas apstrādes meistars Juris savā jaunākajā sižetā servisā uz pacēlāja apskata 2012. gada izlaiduma "Volvo V70" – tā ir šī modeļa trešā paaudze, kas ražošanā bija no 2008. līdz 2016. gadam.

Kā redzams video, astoņus gadus vecais "Volvo V70" ir aprūsējis diezgan pamatīgi, korozija skārusi arī lanžeronus. Tomēr rūsas apmērs nav kritisks, jo caurumi vēl neveidojas, līdz ar to šim auto pagaidām vēl nekas nav jāmetina.

Vēl vecāka gadu gājuma "Volvo" viena no vājākajām vietām ir caurrūsējušas balstiekārtas amortizatoru glāzes, tomēr šim automobilim tās ir tikai aprūsējušās. Arī rūpnīcā veiktā pretrūsas apstrāde šim zviedru automobilim nav diez ko augstā līmenī, piemēram, slēgtie dobumi nav piepūsti ar kasto vasku un arī vairākas metinājumu šuves nav apstrādātas, norāda automehāniķis Juris.

"Iesaku vai nē? Nu, jā, nu tā... Tīri no pretkorozijas viedokļa lietas un vietas, kur man gribētos, ka būtu apstrādātas jau no rūpnīcas, nekā no tā šeit nav. Līdz ar to Latvijā 10 gadus šādu nobrauktu auto pa Rīgas ielām es labāk neieteiktu pirkt," rezumē pretkorozijas apstrādes meistars Juris.