Video: Kādiem nevajadzētu būt auto lukturiem un ko darīt, ja tie tādi kļuvuši

Kādā no iepriekšējiem "Tavs Auto TV" sižetiem tika stāstīts par veidiem, kā salīdzinoši ātri un lēti atjaunot automobiļa virsbūves krāsojuma spīdumu. Šajā reizē raidījums pievēršas virsbūves detaļām, kuras var ne tikai uzlabot auto izskatu, bet ir arī ļoti nozīmīgas satiksmes drošībā.

Jau labu laiku automobiļu lukturu ražošanā netiek izmantots stikla detaļas – tam ir savi plusi un arī savi mīnusi. No vienas puses, auto lukturu aizsargstikli ir kļuvuši noturīgāki pret triecieniem, bet, no otras puses, šie materiāli ir mazāk noturīgi pret vides apstākļu iedarbību – smiltis, sāls, ceļa netīrumi – tas viss ar laiku lukturu aizsargstiklus padara blāvus un mazāk caurspīdīgus. Tādējādi tiek mazināta ne tikai lukturu gaismas efektivitāte, bet arī bojā to vizuālo izskatu.

Mūsdienās lukturu aizsargstikli vairumā gadījumu tiek izgatavoti no polikarbonāta jeb, vienkāršoti sakot, plastmasas. Šāda veida materiāls saules ultravioletajos staros izdeg, aizsargstiklam kļūstot dzeltenīgam un matētam. Šīs problēmas risinājumam ir trīs varianti – luktura maiņa, profesionāla pulētāja pakalpojumi vai luktura sakopšana paša spēkiem.

Darot to pašam, ar aizsarglenti jāaplīmē virsbūves detaļas ap lukturi. Ja tas ir iespējams un nav sarežģīti, tad vislabāk to darīt, lukturi izņemot ārā no automobiļa. Ja lukturu aizsargstiklā ir švīkas (skrāpējumi), tās var izpulēt ar smalku smilšpapīru – tomēr šeit jābūt pieredzei, lai lukturi nesabojātu vēl vairāk, tādēļ šādā gadījumā ar restaurāciju pašam labāk nenodarboties.

Veikalos nopērkami dažādi auto ķīmijas komplekti lukturu mirdzuma atjaunošanai, kurus var uzklāt manuāli ar speciālu mikrošķiedras lupatiņu vai arī automatizēto pulēšanas ripu.

Vairāk par lukturiem, to kopšanu un tajos izmantojamām spuldzēm skatieties "Tavs Auto TV" sižetā.