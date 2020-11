Autobūvē nākot modē elektrotehnoloģijām, cilvēki arvien vairāk un vairāk sāk interesēties par elektriskajiem spēkratiem un noteikti jau šodien arī vēlētos tādus lietot savā ikdienā. Tomēr vēl joprojām lielākā problēma, runājot par šāda tipa auto, ir to dārdzība. Tādēļ cits variants, lai iegūtu savā rīcībā elektromobili, ir to iegādāties mazlietotu automobiļu tirgū. Un tieši par to šoreiz arī ir raidījuma "Tavs Auto TV" stāsts.

Protams, iegādājoties lietotu elektroautomobili, sevišķi svarīgi ir atrast pārdevēju, kurš spēs jums to piedāvāt ar pārskatāmu vēsturi, drošu servisu un pilnu informāciju par negadījumiem, kādos šis spēkrats varētu būt nokļuvis. Jo, lai arī tehniskajā uzbūvē elektroauto ir vienkāršāki, nebūtu ieteicams tos iegādāties pēc avārijas drošības apsvērumu dēļ, jo nevarat zināt, vai tiem nav bijuši bojāti akumulatoru bloki.

"Elektroauto ienāk mūsu dzīvē arvien vairāk, arī lietoto auto segmentā. Katru nedēļu vērtējam vairākas elektromašīnas, no kurām vispopulārākais ir "BMW i3", pēc tam pircēju pieprasījumā ir "Nissan Leaf", kā arī "Kia" un "Hyundai" elektromobiļi," norāda Baltijā lielākā lietoto automobiļu pārdevēja "BRC Autocentrs" direktors Matīss Mežaks.

"Iekšdedzes dzinēja automobiļiem ir vairāk ko pārbaudīt, jo tiem ir vairāk mehānisko daļu. Savukārt elektromobilim ir tikai elektromotors, akumulators un balstiekārta ar pusasīm un bremzēm. Protams, svarīgi ir pārbaudīt automobiļa vēsturi, īpaši jau vai tam nav bijis avāriju," uzsver Mežaks.

"Ja es pats pirktu elektromobili, tad tas būtu "BMW i3". Manā skatījumā tas ir moderns auto – pat lietoto auto tirgū tas ir pievilcīgs. Tādu var nopirkt, sākot ar kādiem 17 tūkstošiem eiro Latvijā," atklāj Mežaks. Tomēr jāuzmanās nenopirkt "BMW i3" versijā "Range Extender", kam ir vēl arī benzīna motors, kas lādē akumulatorus – šādā gadījumā tam nebūs visu elektromobiļa privilēģiju, jo tas skaitās tikai hibrīds.

Lētākie lietotie elektromobiļi būs "Mitsubishi i-MiEV" un "Citroen C-Zero", tādus var atrast pat par mazāk nekā 10 tūkstošiem eiro. Modernāki elektromobiļi lietoto segmentā būs "Renault Zoe", "Volkswagen e-up!" un "Nissan Leaf" – šos trīs Mežaks iesaka kā "sakarīgākos no lētākajiem", ja autobraucējs vēlas uzsākt savu elektromobiļa ekspluatācijas pieredzi.

Lietotu "Tesla Model S" var nopirkt par kādiem 50 tūkstošiem, tomēr tam, pēc Mežaka domām, salona apdares kvalitāte nav šādas cenas automobiļu līmenī. Liela problēma "Tesla" gadījumā ir arī KASKO apdrošināšana, jo Latvijā nav šīs markas auto servisa un remontēt jāved uz Poliju vai Zviedriju, tādēļ ne katra apdrošināšanas kompānija vēlas sev tādu klientu.

Jārēķinās, ka remonta gadījumā visupirms labāk vērsties pie markas oficiālā izplatītāja, īpaši akumulatora komplekta dēļ, jo tik specifiskiem mezgliem Latvijā vēl nav izveidojies trešo pušu servisa tīkls.