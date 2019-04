Pasaulē pazīstamais britu autožurnālists Džeremijs Klārksons viesojās Džonatana Rosa šovā, kur viņam vaicāja, kā viņš jūtas par sava bijušā raidījuma "TopGear" ("Gāzi grīdā!") vājajiem reitingiem jaunās komandas vadībā. Klārksons uz to atbildēja, ka viņš "TopGear" jaunajiem veidotājiem nemaz nevēl veiksmi.

"Jā, Ričards [Hamonds] un Džeimss [Mejs] vienmēr [intervijās] saka, ka ir žēl un novēl viņiem veiksmi. Bet es gan viņiem nenovēlu veiksmes!" paziņoja Klārksons.

Raidījuma "TopGear" leģendārā trijotne – Klārksons, Ričards Hamonds un Džeimss Mejs – 2002. gadā pārveidoja "TopGear" raidījumu par tādu šovu, kā to pazīstam mūsdienās. Tomēr pēc viena incidenta ar producentu 2015. gadā raidsabiedrība BBC nepagarināja darba līgumu ar Klārksonu, bet līdz ar viņu aizgāja arī Hamonds un Mejs, kuri ar tiešsaistes servisu "Amazon Prime" parakstīja līgumu par jauna šova "The Grand Tour" veidošanu.

Pēc leģendārās "TopGear" trijotnes aiziešanas no BBC raidījums tika turpināts ar jauniem vadītājiem, starp kuriem ir arī amerikāņu aktieris Mets Leblanks. Tomēr jaunajai komandai neizdevās atgūt agrāko "TopGear" spozmi, un reitingi strauji nokritās. Neskatoties uz to, ka skatītāji atzīst, ka šobrīd "TopGear" ir pat "ļoti skatāms", labākie reitingi nesasniedz pat sliktākos Klārksona laika reitingus.

Turklāt "The Grand Tour" trijotne pirms pāris nedēļām paziņoja, ka klasiskais raidījuma formāts – ar auditoriju studijā un apļa laikiem sacīkšu trasē – vairs netiks turpināts, un "The Grand Tour" turpmāk būs tikai speciālizlaidumi.

Savukārt "TopGear" raidījumā kārtējo reizi nomainījusies vadītāju komanda, un no nākamās sezonas to vadīs autožurnālists Kriss Hariss, kurš ir viens no "TopGear" vadītājiem jau vairāk nekā divus gadus, un viņam pievienosies britu komiķis Pedijs Makginess un bijušais Lielbritānijas kriketa komandas kapteinis Endrū Flintofs, kamēr Mets Leblanks ir paziņojis par "TopGear" komandas pamešanu.