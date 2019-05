Krievijā populārais "YouTube" blogeris "AkademeG" prezentējis savu jaunāko projektu – grezno "Bentley Continental GT", kas pārbūvēts par kāpurķēžu braucamo. Savā jaunākajā video "AkademeG" pirmo reizi izmēģina šo par "Ultratank" nodēvēto spēkratu.

"Bentley" ir britu luksusa marka, kas konkurē ar "Rolls-Royce", un viens no tās populārākajiem pēdējo laiku modeļiem ir "Continental GT" kupeja. No 2003. gada ražotais modelis šobrīd lietoto automobiļu tirgū ir jau pieejams par samērā demokrātisku cenu – no 30 tūkstošiem eiro. Tieši tādēļ tādu jau var atļauties arī maksātspējīgākie "YouTube" blogeri, no kuriem "AkademeG" ar saviem 3,7 miljoniem abonentu tāds noteikti ir.

Lai "Bentley" aprīkotu ar kāpurķēdēm, tam tika sagatavota speciāla rāmja konstrukcija, uz kuras piestiprināta greznās kupejas virsbūve. Automobilis ir aprīkots ar 12 cilindru benzīna turbomotoru. Kā pirmajā braucienā pārliecinājās projekta autors, jāpiestrādā ir pie šī dzinēja darbības pie zemiem apgriezieniem, kas ir īpaši svarīgi braukšanai apvidū. Ņemot vērā, ka "Bentley" ir sportisks spēkrats, tam motors pašlaik mīl augstus apgriezienus.

"Bentley Ultratank" pirmajā braucienā "AkademeG" brauca ne ātrāk par 50 km/h, kaut arī projekta mērķis ir pārsniegt 100 km/h. Tāpat pirmajā braucienā nomaucās kāpurķēdes, kuras gan turpat uz vietas ar speciālu instrumentu palīdzību tika uzliktas atpakaļ un kārtīgāk nospriegotas.

Šis nav pirmais "AkademeG" radītais neprātīgais auto pārbūves projekts. Pirms tam tika radīts ZIL kravas auto ar vairāk nekā 500 ZS jaudīgu "BMW M" sērijas V8 turbomotoru, kā arī šobrīd top vēl "KamAZ" ar vairāk nekā 1000 ZS.