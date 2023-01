Video: Krustojums Rīgā, kur vairums pa kreisi nogriežas pretējā joslā

Nogriešanās pa kreisi no Jelgavas ceļa uz Vienības gatvi ir kā loterija – jāšķērso kopumā četras braukšanas joslas, tādēļ vairums izvēlas nogriezties uz pretējā virziena braukšanas joslu un savā joslā pēc paātrināšanās iekļauties pēc tam. Tā rezultātā šajā krustojumā bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi – situāciju vēro un risinājumus tai piedāvā TV raidījums "Zebra".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kreisais pagrieziens ir visbīstamākais manevrs uz ceļa, atgādina Pauls Timrots. Šajā neregulētajā krustojumā gan pagrieziens pa kreisi, gan arī Vienības gatves pārbraukšana ir paredzēta, šķērsojot vairākas joslas kopumā piecu joslu gatvē. Tādējādi autovadītājam pirms manevra ir jāņem vērā uzreiz vairāki faktori un riski.

Kā novēroja "Zebra", vairums autovadītāju skatās, vai kāds nebrauc no kreisās puses, tad pa kreisi nogriežas pretējā joslā un tikai pēc tam skatās, vai pa ceturto – savā virzienā braucošo joslu – neviens cits netuvojas. "Tas, ka pārsvarā paveicas, nenozīmē, ka arī turpmāk viss būs labi," uzsver Timrots, "jo biežāk veicas, jo lielāks negatīvais pārsteigums būs kādā dienā".

"Te ir tikai šķīliens kādā brīdī," pavērojot kādu laiku krustojumu, iespaidos dalās Pauls Timrots.

Tie, kuri brauc no Mārupes uz Vienības gatvi, lai neveiktu šajā vietā kreiso pagriezienu, var turpināt braukt pa Dzelzceļa ielu un pa kreisi nogriezties no Graudu ielas, kur ir luksofors. Kā otru variantu Timrots piedāvā no Jelgavas ceļa nevis nogriezties pa kreisi uz Vienības gatvi, bet gan pa labi un meklēt apgriešanās vietu – 500 metru tālāk ir "nelegālā" apgriešanās vieta, kā liecina pēdas, kur daži brauc pār braukšanas joslas sadalošo zālāju. Bet 1,2 kilometrus no krustojuma ir speciāli ierīkota apgriešanās vieta – kopumā šāds manevrs ar atgriešanos citkārt bīstamajā krustojumā aizņem divarpus minūtes.

"Tātad varam taisīt to kreiso pagriezienu ciet! Ja valsts tur nav gatava neko būvēt, tad pa lēto ar vienu ceļa zīmi "Kreisas pagrieziens aizliegts!" šī problēma būtu atrisināta, jo alternatīvie maršruti ir pieejami. Tieši tik vienkārši! Varbūt beidzam riskēt un griezties pa kreisi pāri piecām joslām!? Nav jau tā, ka ar to būtu kāds jauns velosipēds izgudrots – tepat uz Jelgavas šosejas pie Medemciema bija līdzīgi bīstams krustojums, kuru aiztaisīja ciet, ieviesa apgriešanās vietu un problēmas beidzās," rezumē Timrots.