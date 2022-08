Pagājušajā sestdienā, 13. augustā, Kurzemes pusē aizvadīts konkursa "Latvijas Gada auto 2023" vasaras testa brauciens. Tajā konkursa žūrija un mediju pārstāvji iepazinās ar pirmajiem 14 konkursā pieteiktajiem jaunākajiem auto modeļiem, tostarp Latvijas pirmizrādi piedzīvoja "Alfa Romeo Tonale" un modernizētais "Citroën C5 Aircross".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Brauciena maršruts veidots, apvienojot dažādas konfigurācijas un seguma ceļus, lai žūrijas biedri un pieaicinātie mediju pārstāvji varētu izmēģināt automobiļus dažādos braukšanas apstākļos, kā arī apmeklējot skaistākās Latvijas vietas – šoreiz caur Aizputei, Kuldīgai, Jaunpilij un Tukumam.

Brauciena dalībnieku rīcībā bija 14 "Latvijas Gada auto 2023" pretendenti: "Alfa Romeo Tonale", "Audi RS3 Limousine", "Citroën C5 X", "Citroën C5 Aircross", "Cupra Born", "KIA EV6", "KIA Niro", "Maserati Grecale", "Opel Astra", "Renault Megane E-Tech Electric", "Škoda Fabia", "Škoda Karoq", "Volkswagen ID.5" un "Volkswagen Taigo". Papildus tiem braucienā arī devās "Audi e-tron GT", kas uzvarēja pagājušā gadā nominācijās "Latvijas Gada Premium auto 2022" un "Latvijas Gada auto 2022 Tautas simpātija".



Autobūves tendences ik gadu atspoguļojas arī konkursa "Latvijas Gada auto" dalībnieku klāstā. Arvien vairāk konkursā tiek pieteikti elektriskie automobiļi. Katru gadu redzams, ka tie kļūst arvien veikt spējīgāki, rafinētāki un saprotamāki. Tomēr e-mobilitātes koncepts gan ne visur ir ikdienišķs. Ja pat uzlādes staciju pārklājums visā Latvijā ir pietiekošs, tad uzlādes vietu skaits (viena katrā stacijā) ir ierobežojošs faktors, lai elektroautomobili varētu pilnvērtīgi izmantot. Īpaši šobrīd, kad pa ceļiem brauc gandrīz 3000 elektriskās piedziņas automobiļi. Kuriozs gadījums brauciena dalībniekus sagaidīja Aizputē: tur vienīgā uzlādes stacija bija bloķēta, jo stāvlaukums bija kļuvis par svētku tirgus norises vietu – elektrības vietā varēja novērot, kā tiek cepts šašliks.

Māris Ozoliņš, konkursa "Latvijas Gada auto" organizators: "Šogad pirmais brauciens tika organizēt no t/c "Mols" līdz skaistajai Kuldīgai. Šādi izbraucieni ar tik dažādiem auto dod ātru, bet trāpīgu vērtējumu par jaunākajiem auto Latvijā. Diemžēl atklāj arī "ātro" elektrouzlādes tīkla "e-mobi" vājās vietas. Mēs ar saviem pieciem elektroauto būtiski noslogojām elektrouzlādes tīklu veselā reģionā. Pēc pusdienām jaunajā Kuldīgas mākslas kvartālā "Duna Brewery & KOPA" sākās elektroauto izdzīvošanas laiks, atslēgas vārds – laiks, kas tad arī tika patērēts, lai atgrieztos uz mūsu bāzes vietu "Mols". Tas tad arī ir konkursa mērķis, ar autoekspertu palīdzību sniegt atsauksmes par jaunākajiem automobiļiem, kurš auto un kādai situācijai ir piemērots vai tieši pretēji – nepiemērots."

Guntars Pulss, zūrijas biedrs un žurnāla "profi Latvija" galvenais redaktors: "Vasaras izbrauciens uz Kurzemi manuprāt kopumā bija ļoti izdevies. Jauks laiks un interesanti auto. No izmēģinātajiem pretendentiem man interesantākie šķita tie, kurus dabā redzēju pirmo reizi. TOP trīs šajā pasākumā bija: "Alfa Romeo Tonale", "Maserati Grecale" un elektroauto "KIA EV6". Katram no tiem ir savs šarms un ir daudz detaļu, kas piesaista uzmanību. Vēl atsevišķi var pieminēt "Audi RS3 Limousine", kurš konkrētajā spilgti zaļajā krāsā sev pievērš skatus, pat vienkārši stāvot ielas malā. Taču, ja nolaižamies uz zemes, viens no reāliem pretendentiem uz galveno titulu man jau ir iezīmējies, un tā ir "Škoda Fabia". Braukšanas sajūtās ļoti pareizs auto, bez liekām izvirtībām dizainā un tehniskos risinājumos. Turklāt ikdienas lietošanai pilnīgi pietiekamā izmērā, kurš, starp citu, varētu atbilst trešā golfa ietilpībai."

Jānis Mežulis, žūrijas biedrs, "Kate" arhitekts, mēbeļu dizainers: "Varētu teikt tā, ka aptuveni šajā pasākumā piedalījās 50 pret 50 iekšdedzes un elektriskās pasaules. Lielais karstums un ātrais maiņu ritms radīja vairākas interesantas atziņas. Braucot mierīgā plūsmā, pieklusinot audio sistēmu, ieklausoties auto skaņās, nevarēju noteikt, vai braucu ar elektrisko vai iekšdedzes auto. Nav sajūtamas atšķirības. Pat stāvot uz vietas, nejūtu skaņu atšķirības. Pārstāvētajiem iekšdedzes pretendentiem akustiskais pakojums un dzinēja līdzsvarojums ir tā noslīpēts, ka nav saklausāms. Atšķirības sajūtamas, tikai strauji paātrinoties un dzenot auto ar visu spēku uz priekšu."

Savukārt 3. septembrī norisināsies "Latvijas Gada auto Testa diena Molā", kur ikvienam interesentam būs iespēja doties testa braucienā ar konkursa "Latvijas Gada auto 2023" dalībniekiem un citiem jaunākajiem Latvijā pieejamajiem automobiļiem.

Šobrīd konkursam pieteikti 17 jaunākie auto modeļi: "Škoda Fabia", "Škoda Karoq", "Audi RS3 Limousine", "Audi Q4 Sportback e-tron", "Volkswagen ID. 5", "Volkswagen Taigo", "Peugeot 308", "Honda HR-V", "Renault Megane E-Tech Electric", "Cupra Born", "Maserati Grecale", "Citroën C5 X", "Citroën C5 Aircross", "Mazda CX-60", "Alfa Romeo Tonale", "KIA EV6" un "KIA Niro". Automobiļu pieteikšana konkursam turpināsies līdz šī gada 3. novembrim.