Neskatoties uz drēgnus un ziemīgus apstākļus vēstošām laika prognozēm, Latviju ir sasniedzis pavasaris. Tas gan nekādi nespēs ietekmēt laika apstākļus mūsmājās, bet, iespējams, sasildīs e-mobilitātes fanu un atbalstītāju sirdis. "Spring", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "pavasaris", ir pirmais "Dacia" radītais elektromobilis, kura galvenais uzdevums ir padarīt šo auto segmentu pieejamu plašākai publikai.

To, kādas ir "Dacia Spring" stiprās puses Latvijas elektroauto tirgus kontekstā, raidījumam "Tavs Auto TV" palīdz novērtēt viesis, kurš ļoti labi orientējas pieejamu e-auto klāstā – Māris Avotiņš ir transporta koplietošanas uzņēmuma "Fiqsy" dibinātājs un vadītājs. Ilgus gadus strādājis finanšu sektorā – gan Latvijas Bankā 90. gadu beigās, gan vadījis "Swedbank" Latvijā, gan "Expobank" Čehijā. Taču jau ceturto gadu vada savu biznesu, kas aizsācies kā elektrisko skrejriteņu koplietošanas platforma un šobrīd piedāvā plašas mobilitātes iespējas – tajā skaitā pirmo elektrisko videi saudzīgo autoparku pilsētā.

Elektromobiļi lielākoties ir ātri un jaudīgi, un līdz ar to arī salīdzinoši dārgi. "Dacia", lai saglabātu šī modeļa cenu maksimāli zemā līmenī, ir nolēmusi iet citu ceļu.

"Spring" ir ļoti viegls – 960 kilogramu, no kuriem 186 kg sver akumulators. Šis modelis nav arī diez ko jaudīgs. Tā motoram ir tikai 45 zirgspēki (33 kW). Varbūt tas izklausās maz, tomēr ir gana, lai pilnvērtīgi izmantotu šo auto pilsētas satiksmes burzmā. Un pats galvenais – šī auto cena bāzes komplektācijā ir 17 500 eiro. Un, ja no šīs summas vēl atrēķina 4500 eiro lielo valsts atbalstu e-auto iegādei, "Spring" rezultātā ir nopērkams tikai par 13 tūkstošiem eiro.

Runājot par uzlādi, "Dacia Spring" 27,4 kWh akumulatoru "pabarot" ir iespējams gan no standarta 220 voltu ligzdas, gan tā sauktajiem mājās uzstādāmajiem "Wallbox", gan arī ātrajās uzlādes stacijās (ideālos apstākļos (35 kW) uzlāde līdz 80% ilgst 56 minūtes). Protams, galvenā atšķirība starp šīm opcijām būs laiks un kWh izmaksas.

Ar vienu uzlādi "Spring" atkarībā no braukšanas apstākļiem, pēc ražotāja datiem, spēj veikt no 230 līdz pat 305 km. Jāsaka gan, ka šādos vēl ziemīgajos apstākļos minēto nobraukuma diapazonu raidījumam sasniegt neizdevās. Slidenie ceļi un salona apsilde to spēj samazināt pat par 50%, bet tik un tā, ja vien naktīs nepiestrādājat par taksistu, ar to būs gana lielākajai daļai ikdienas auto lietotāju.

Neskatoties uz šī auto jaudu un izmēriem, tas ir īsts elektroautomobilis ar visām šāda tipa transporta līdzekļiem piemērotām nodokļu atlaidēm un bonusiem ikdienas lietošanā. Kā zināms, vadot e-auto, var lietot sabiedriskā transporta joslas, bez maksas izmantot auto stāvvietas Rīgā un retāk domāt par servisa apkopēm, jo "Spring" motoram, piemēram, nav nepieciešama eļļas maiņa.