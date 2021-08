"Hyundai Ioniq 5" jau ar savu ārieni mēģina pateikt, ka ir īpašs, atšķirīgs, gluži vai kā no citas pasaules nācis. "Ioniq 5" ir jaunākais no "Hyundai" radītajiem elektroautomobiļiem, kurš tikko ieradies Latvijā.

Kā jau ierasts, raidījums "Tavs Auto TV" ceļā nedodas viens pats: šīs reizes viesis ir cilvēks, kurš tic autobūves elektrifikācijai. Ansis Valdovskis ir AS "Latvenergo" elektrotransporta uzlādes tīkla vadītājs.

Veidojot šo auto, "Hyundai" dizaineri un inženieri acīmredzami bija nolēmuši neslēpt tā tehnisko potenciālu zem jau pazīstama un ražošanā esoša modeļa veidola. Šī auto dizains ir neredzēts un svaigs. Asas, šķautņainas līnijas, interesanta dizaina lukturi un dažādi it kā šķietami sīkumiņi ir padarījuši tā tēlu sportisku.

Bet kas ir pats patīkamākais, runājot par šo auto, – tā tehniskā jaunrade neapstājas pie sadaļas "dizains". Zem "Ioniq 5" virsbūves slēpjas moderna elektrospēka sistēma, kura barojas no 800 voltu akumulatora bloka. Tam pateicoties, "Ioniq 5" uzlāde ir visnotaļ ātra, un ar vienu uzlādi tas spēj veikt nedaudz zem 500 km garas distances. Turklāt, ja pārvietosieties tikai pilsētvidē, nobraukuma diapazons var palielināties līdz pat 686 km.

Runājot par jaudu un dinamiku… "Ioniq 5" tiek piedāvāts divās jaudas versijās. Bāzes izpildījumā tas būs klasiskās piedziņas auto, kurš aprīkots ar vienu 217 ZS jaudīgu elektromotoru. TOP versijā tam ir divi motori (kopējā jauda virs 300 ZS) un visu riteņu piedziņa. Un, ak, jā – šāds "Ioniq 5" paātrinājumu līdz 100 km/h spēj sasniegt 5,2 sekundēs.

Salonā "Ioniq 5" izskatās pēc maza kosmosa kuģīša. Te ir "lidojumu" vadības panelis ar diviem 12,25 collu digitālajiem ekrāniem (viens no tiem ir skārienjūtīgs), iespaidīga paskata viduskonsole, bet ātrumpārslēga svira noslēpta aiz stūresrata.

Interesants fakts – "Ioniq 5", lai brauciena laikā atjaunotu enerģijas krājumus, izmanto ne tikai reģeneratīvās bremzēšanas sistēmu, bet arī saules paneļus, kuri uzstādīti uz šī auto jumta (tie gan nav iekļauti standarta aprīkojumā un pieejami tikai TOP versijām). Inovatīvais solārā paneļa jumts uzkrāj enerģiju un pārsūta to uz akumulatoriem. Tas novērš 12V akumulatora izlādēšanos, vienlaikus uzlādējot augstsprieguma akumulatoru, lai nodrošinātu lielāku nobraucamo attālumu.

Tā kā šī auto dzinējs bāzes versijā atrodas aizmugurē, šim spēkratam ir divi bagāžas nodalījumi – priekšējais nav diez cik liels, tomēr šeit pietiks vietas kaut vai uzlādes vadam, un tas nemaisīsies pa kājām klasiskajā bagāžas telpā.

Radot videi saudzīgus automobiļus, ir svarīgi ne tikai tehniskie mezgli un to efektivitāte, bet arī auto ražošanā izmantoto materiālu izvēle. Piemēram, "Ioniq 5" salona izstrādē tiek izmantoti videi saudzīgi materiāli – ekoloģiski apstrādāta āda un pārstrādāta dzija. Griestu apšuvumam, paklājiem un sēdekļu pārvalkiem tiek izmantotas izejvielas, kas iegūtas no cukurniedrēm. Turklāt, lai izgatavotu vienu "Ioniq 5", smalkās plastmasas skaidiņās tiek sadalītas līdz pat 32 lietotas plastmasas pudeles. Šīs skaidiņas tiek izkausētas un savērptas dzijā, no kuras tiek radīts austs polsterējuma audums. "Hyundai Ioniq 5" cena ir no 49 990 eiro.

Un, kā sacīja "Tavs Auto TV" viesis Ansis Valdovskis, pilnīgi iespējams, elektrolaikmets arī jums iestāsies krietni agrāki nekā bijāt domājuši.