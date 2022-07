Latvijā izstrādātais un industriālām vajadzībām pielāgotais elektriskais skrejritenis "Mosphera", par kuru interesi izrādījusi arī militārā industrija, ir uzsācis pilnvērtīgu ražošanas ciklu Liepājā un pēdējā pusgada laikā piegādāts astoņās valstīs trīs dažādos kontinentos. Tagad latviešu jaunuzņēmums ir gatavs spert nākamo soli un palielināt ražošanas jaudu, lai sekmīgi turpinātu unikālā skrejriteņa eksportu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020. gada izskaņā tika uzsākta paaugstinātas pārgājības skrejriteņa "Mosphera" projektēšana un prototipēšana. Izstrādes fāze aizņēma pusotru gadu, kuras laikā tika uzbūvēti un testēti vairāki prototipi, sadarbojoties Latvijas un Francijas speciālistiem un "scooter" segmenta viedokļa līderiem. 2022. gada janvārī tika uzsākta "Mosphera" sērijveida ražošana.

Unikālie elektriskie skrejriteņi nonākuši jau pie klientiem Čehijā, Francijā, Izraēlā, Polijā, Somijā, Slovākijā un Šveicē, šomēnes pirmie skūteri ir ceļā arī uz ASV. Latvijas tirgus ražotājam nav prioritāte, kaut arī šeit atsevišķi klienti šo modeli ir iegādājušies.



Par uzņēmuma skrejriteņiem izrāda interesi arī militārā industrija, kas redz to kā izcilu pārvietošanās līdzekli militārās bāzēs, robežu kontrolēs un citās iekšējās mobilitātēs. "Mosphera" skūteri kā lielisku palīgu savā ikdienā novērtē arī mežsaimniecības, lauksaimnieki, lidostas un pat filmu industrija.

Latvijā ražotais skrejritenis ir īpašs ar unikālu dizainu un to, kas tas paredzēts ne vien gludam asfalta segumam, bet gan arī dažādiem bezceļa apstākļiem. Tas iespējams, jo priekšējo balstiekārtu veido "UpSide Down" dakša, savukārt aizmugurē izmantota "linkage" tehnoloģija.

Jaudīgākā "Mosphera" 72V versija spēj attīstīt 10 000 vatu jaudu un 100 km/h lielu maksimālo ātrumu. Atkarībā no izvēlētās akumulatora komplektācijas ar vienu uzlādi iespējams veikt līdz pat 300 km lielu distanci, kas šajā segmentā ir nebijis rādītājs.

Ražotājs lepojas, ka ne vien pats skrejritenis, bet arī 90% komponenšu tiek ražotas tepat Latvijā, tādējādi vien 10% ražošanā nepieciešamo detaļu tiek importētas no ārvalstīm.

"Pirmais ražošanas cikls Eiropas valstīm tūdaļ būs noslēdzies, nākamo ražošanas ciklu atverot ASV un Kanādas tirgum. Uzņēmums šobrīd ir izpildījis visus "start-up" priekšnoteikumus – no idejas un prototipa esam nonākuši jau līdz ražošanai, pārdošanai un piegādēm astoņās dažādās pasaules valstīs. Pēc veiksmīgas produkta palaišanas tirgū mūsu galvenā prioritāte tagad ir investīciju piesaiste, lai celtu ražošanas jaudu," atklāj "Mosphera" idejas autors un uzņēmuma partneris Klāvs Ašmanis.

Iespaidīgais skrejritenis pieejams, sākot no 8250 eiro, kas, ņemot vērā tā veiktspēju un šī segmenta piedāvājumu tirgū, ir konkurētspējīga cena, uzskata ražotājs. Viens no populārākajiem "Youtube" kanāliem Francijā "KRAMTOO" savā video apskatā "Mosphera" novērtē kā vienu no iespaidīgākajiem un labākajiem skūteriem pasaulē.