Aizvadītā gada izskaņā "Latvijas Gada auto 2023" konkurss noslēdzās ar vēsturiski visblīvāko rezultātu, tādēļ šī gada aprīlī žūrija tikās, lai vēlreiz izbrauktu ar aizvadītā gada konkursa fināla automobiļiem un pārliecinātos, cik nozīmīgs ir katrs piešķirtais punkts balsojumā.

"Latvijas Gada auto 2023" finālistu kopīgais pasākums norisinājās Rīgā, restorānā "Laivu Centrs", Daugavas krastā. Žūrijas biedrs ar katru no fināla sešiem automobiļiem varēja izbraukt maršrutā pa Rīgu.

Šīs testa dienas mērķis bija katram žūrijas biedram sev atkātoti izvērtēt sava balsojuma 25 punktu sadalījumu starp TOP-7 finālistiem, jo aizvadītajā konkursā "Latvijas Gada auto 2023" uzvarētājs bija jānoskaidro pēc visvairāk saņemto maksimālo punktu skaita, jo gan pirmajai, gan otrajai vietai bija vienāds punktu skaits, gan arī trešajai un ceturtajai punktu skaits bija vienāds.



Konkursā "Latvijas Gada auto 2023" TOP-7 finālistu automobiļi bija "Dacia Jogger", "Honda Civic", "Kia Sportage", "Opel Astra", "Peugeot 308", "Škoda Fabia" un "Volkswagen Taigo".

"Latvijas Gada auto 2023" titulu izcīnīja "Škoda Fabia". Gan "Fabia", gan "VW Taigo" kā augstāko vērtējumu no žūrijas biedriem bija ieguvis pa 8 punktiem (no 10 maksimāli iespējamiem), tādēļ uzvarētāju šajā gadījumā noteica tas, kurš no pretendentiem saņēma visvairāk 7 punktu vērtējumu. Ja par "Taigo" 7 punktus bija piešķīris tikai viens žūrijas biedrs, tad par "Fabia" tādu bija trīs, kas arī izšķīra rezultātu par galveno titulu.

Līdzīgi tika noteikts arī 3. un 4. vietas ieguvējs – gan "Dacia Jogger", gan "Opel Astra" žūrijas balsojumā ieguva kopumā 56 punktus, tomēr "Jogger" bija ieguvis augstākos punktus no žūrijas biedriem – viens žūrijas pārstāvis par to bija balsojis, piešķirot 9 punktus, savukārt "Astra" modelim augstākais no vērtējumiem bija 6 punkti. Arī 5. vietas ieguvējs "Peugeot 308" no iepriekšējiem diviem atpalika tikai par 3 punktiem (53 punkti), bet fināla septiņnieku "Latvijas Gada auto 2023" konkursā noslēdza "Kia Sportage" (42) un "Honda Civic" (32).

Pēc aprīļa brauciena žūrijas biedri video ierakstā dalījās iespaidos par to, vai, balsojot atkārtoti, būtu mainījuši savu punktu sadalījumu.

Konkurss "Latvijas Gada auto" ir tikai pašu jaunāko pasaules automobiļu konkurss, kas Latvijā notiek kopš 1998. gada.