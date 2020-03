Losandželosā šonedēļ noticis un aculiecinieku video iemūžināts ekstrēms ceļu satiksmes agresijas incidents – kāds BMW 7. sērijas luksusa sedana vadītājs pilsētas satiksmē vajā "Ford F-150" pikapu un apzināti to taranē. Policija arestējusi BMW vadītāju un apsūdzējusi viņu uzbrukumā ar "letālu ieroci".

Internetā publicētajos aculiecinieku video redzams, ka iekarsis svaiga 7. sērijas limuzīna BMW vadītājs ar gāzi grīdā triecas iekšā "Ford" pikapā, kas cenšas no tā aizbēgt. Pa ietvi ejošie cilvēki bēg kur nu kurais, jo BMW triecas pikapā tā, ka tas daļēji tiek uzmests arī uz ietves.

Šis aculiecinieku video ieguvis plašu popularitāti internetā, tādēļ Losandželosas policija to pārpublicējusi un piebildusi, ka BMW autovadītājs tika noskaidrots, arestēts un apsūdzēts par uzbrukumu ar letālu ieroci. Pēc apsūdzības uzrādīšanas 27 gadus vecais autovadītājs tika atbrīvots no apcietinājuma pret 30 tūkstoš dolāru ķīlas naudu.

Pēc provizoriskas informācijas, incidents izcēlies, jo "Ford" pikaps iepriekš ietriecās BMW limuzīnā un mēģināja pamest notikuma vietu. Tādēļ saniknotais BMW vadītājs dzinies tam pakaļ un to mēģinājis apturēt vai sadauzīt, nežēlojot savu aptuveni 100 tūkstoš dolāru vērto spēkratu.

BMW autovadītājs tiesas priekšā stāsies 24. martā.

An arrest for Assault with a Deadly Weapon has been made in connection with this incident, which occurred Monday evening in the area of Victory Blvd & Laurel Canyon.

