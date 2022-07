Lielākā daļa zina, kā izskatās "Opel Astra". 1991.gadā, kad tika prezentēta pirmā šī modeļa paaudze, tas bija kompakts un apaļīgs, dažās versijās, tādās kā "GSi", arī gana sportisks un ņiprs. Gadiem ejot, tas pilnveidojās, pieņēmās izmēros, vienlaicīgi nometot svaru, kļuva jaudīgāks un ekonomiskāks, protams, arī nedaudz mainīja savu ārējo veidolu. Bet šodien, runājot par svaigāko, sestās paaudzes "Opel Astra", visas līdzšinējās paaudzes ir jāaizmirst, jo jaunā "Astra" ir mainījusies līdz nepazīšanai, tādējādi atverot jaunu nodaļu jau vairāk nekā 30 gadus ilgajā šī modeļa veiksmes stāstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" pirmajā braucienā ar debesu zilo "Opel Astra" dodas kopā ar auto entuziastu un "Latvijas Radio 5" ētera personību Magnusu Eriņu.

Raugoties uz jaunā "Astra" dizaina līnijām, tā vien šķiet, ka tā radītāji vēlējušies to padarīt vizuāli sportiskāku un dinamiskāku. Piemēram, papildu stopsignāls – tas ir novietots vertikāli aizmugurējā spoilera vidusdaļā, turklāt pēc savas formas tas atgādina gluži vai sacīkšu bolīdus. Arī zemāk – šķautņainas līnijas un interesantas formas aizmugurējie lukturi. No sāna – ļoti augsta plecu līnija, šķietami šauri sānu logi padarījuši šo auto optiski lielāku.



Auto priekšdaļā ir "Opel Vizor" radiatora dekoratīvais režģis – tā dizainā iedvesma gūta no sacīkšu ķiveres dizaina. Pirmo reizi šāds dizains tika ieviests līdz ar jauno "Opel Mokka" modeli. Savukārt priekšējie lukturi ir jaunākās paaudzes diožu starmeši, kas sastāv no 168 LED elementiem. Lukturu tehnoloģiju "Astra" ir aizguvusi no "Opel" flagmaņa "Grandland". Un šīs gaismas nodrošina, ka staru kūlis tiek precīzi pielāgots ceļa apstākļiem, neapžilbinot parējos satiksmes dalībniekus.

Arī "Astra" salonā viss ir radīts teju vai no nulles – jauna dizaina stūresrats, arī priekšējais panelis ir izmainījies līdz nepazīšanai, sīki dizaina knifiņi, dažādas sīklietu novietnes, divi 10" digitālie displeji (viens aiz stūres, otrs viduskonsolē) jau standarta aprīkojumā. Par papildu samaksu var piepirkt gan 360 grādu apskārtskata kameru, gan citus braukšanas asistentus. Tagad bāzes izpildījumā ir iekļauts ergonomiskais ARG tipa vadītāja krēsls, par papildu samaksu tādu var piepirkt arī līdzbraucējam.

Ja daudzi autoražotāji ir maksimāli samazinājuši piedāvājumā esošo spēka agregātu modifikācijas, tad jaunā "Astra" vēl joprojām spēj saviem klientiem piedāvāt visdažādākos dzinēju un transmisijas kombināciju variantus – jau nākamgad "Astra" būs pieejama arī kā elektroautomobilis. Bet šobrīd pārdošanā jau nonākušas "plug-in" hibrīda un iekšdedzes dzinēju versijas (gan benzīna, gan dīzeļa) ar jaudu no 110 līdz pat 225 zirgspēkiem.

Modeļa cenas ir tikpat plašā diapazonā kā "Astra" versiju skaits. Bāzes izpildījumā tā maksās ap 22 700 eiro, bet dārgākajā galā ap 36 300 eiro un līdz pat 44 800 eiro.