Dzīvojot laikmetā, kad viss kļūst tikai dārgāks un dārgāks, ir patīkami apzināties, ka pasaulē vēl joprojām eksistē autoražotāji, kuri vismaz cenšas piedāvāt saviem klientiem automobiļus par pieņemamu cenu. Arī mūsdienās var iegādāties jaunu un septiņvietīgu ģimenes automobili par aptuveni 15 tūkstošiem eiro – tāds ir jaunais "Dacia Jogger".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šo cenas ziņā visai pieejamo un arī ietilpīgo automobili studijas "RJ76 Films" raidījumam "Tavs Auto TV" novērtēt palīdzējis ģimenes cilvēks, kura vērtību orientieris vienmēr bijusi daba. Māris Olte pazīstams gan kā vides žurnālists un dažādu raidījumu vadītājs, gan arī dabas pētnieks un uzņēmējs. Kopā ar ģimeni viņš nodarbojas ar lauku vides dažādošanu un viesmīlības biznesu Ērgļos – tostarp darbojoties kā gids un Ērgļu stacijas saimnieks un piedāvājot cilvēkiem daudzveidīgas atpūtas iespējas.

Kas tad īsti ir "Dacia Jogger"? No priekšpuses tas atgādina jaunākās paaudzes "Sandero". "Dacia" zīmolam raksturīgs radiatora dekoratīvais režģis, masīvi, pat nedaudz piepūsti auto spārni, savukārt, skatoties uz to no sāniem, rodas sajūta, ka šī kompaktklases auto "degunam" kāds visnotaļ veiksmīgi būtu piekombinējis minivena pakaļgalu. Paraugoties uz šo auto no aizmugures, lukturu dēļ tas pat nedaudz atgādina kādu no "Volvo" modeļiem, bet aiz milzīgajām bagāžas durvīm slēpjas 607 litrus liels bagāžnieks, kurš, protams, kļūs mazāks, ja izmanto vēl arī trešo krēslu rindu.



Lai gan "Jogger" ir priekšējo riteņu piedziņa, tā klīrenss ir gluži vai apvidnieka cienīgs. Pateicoties tam, ka tas ir 20 cm liels, drošāk var parkoties pie augstākām ietves apmalēm vai baudīt braucienus vieglos apvidus apstākļos, dodoties atpūtā tālāk no pilsētas burzmas. Principā šis varētu būt gana labs auto aktīva dzīvesveida piekritējiem; vietas te ir gana gan pašam, gan nepieciešamajam ekipējumam.

Runājot par motoriem, "Jogger" nepārsteigs ar spēka agregātu daudzveidību. Tomēr sarakstā atrodamie dzinēji sevi jau ir pierādījuši kā gana ekonomiski un izturīgi. Abiem piedāvājumā esošajiem dzinējiem ir viena litra liels darba tilpums, vienu no tiem var darbināt ar LPG gāzi vai benzīnu (šī agregāta jauda ir100 ZS), bet otrs aprīkots ar benzīna tiešās iesmidzināšanas sistēmu un spēj attīstīt 110 ZS jaudu. Abi šie dzinēji tiek pāroti ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu.