"Tiguan" ir viens no "Volkswagen" veiksmes stāstiem. Kopš tā pirmās paaudzes prezentācijas 2007. gadā tas ātri vien iekaroja pircēju sirdis un nu no jaunpienācēja pārtapis par Eiropā veiksmīgāko SUV modeli, kas saražots vairāk nekā sešos miljonos eksemplāru. Turklāt pirmās paaudzes "Tiguan" ar nelielām izmaiņām pārdošanā noturējās 10 gadus. Šoreiz raidījums "Tavs Auto TV" aplūko svaigāko no "Tiguan" dzimtas.

Otrās paaudzes "VW Tiguan" pārdošanā nonāca 2017. gadā, un kopš tā laika Baltijā pārdoti vairāk nekā 6000 automobiļu. Savukārt šī gada jūnija beigās tika prezentēta tā modernizētā versija.

Lai gan šis ir "Tiguan" atjauninājums jeb "facelift", izmaiņas, ko tas piedzīvojis, nav tikai vizuālas: šis kompaktais pilsētas apvidnieks ir ticis pie kārtīgas "digitālās potes". No ārpuses pirmie skatienu piesaistīs jaunie "IQ Lights LED Matrix" priekšējie lukturi ar 24 gaismas diožu matricu. Salonā jauna dizaina stūre ar skārienjūtīgām pogām, digitālie informācijas paneļi, savukārt braucot talkā nāks "Travel Assist" sistēma (standarta aprīkojums "R-Line" modelim), kurš spēj "Tiguan" pārvērst pat daļēji autonomā braucamrīkā.

Runājot par motoriem un piedziņas veidiem – šobrīd "Tiguan" ir iespēja aprīkot ar 1,5 litru TSI benzīna vai divu litru TDI dīzeļa dzinēju savienojumā ar sešu pārnesumu manuālo vai septiņu pārnesumu divsajūgu (DSG) automātisko ātrumkārbu.

Papildu tam klāt nākuši 2.0 TSI benzīna dzinēji ar 190 ZS vai 245 ZS jaudu un "e-Hybrid" versija ar "plug-in" hibrīda piedziņu, kura paralēli benzīna dzinēja veiktspējai spēj pārvietoties elektro režīmā un ar vienu akumulatora uzlādi nobraukt aptuveni 50 kilometrus, neradot kaitīgos izmešus. Hibrīda modifikāciju piegādes plānotas nākamā gada sākumā. Gan jaudīgie dīzeļdzinēji, gan benzīna dzinēji ir pieejami arī ar visu riteņu piedziņu "4Motion".