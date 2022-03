Mode, autosports un ģimenes auto – šie jēdzieni pirmajā brīdī it kā "nelīmejas" kopā, bet itāliešu auto marka "Alfa Romeo" pierāda pretējo.

"Alfa Romeo Stelvio" ir viens no izskatīgākajiem pilsētas apvidniekiem, un ar šo auto īsā izbraucienā studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" dodas kopā ar cilvēku, kurš savā vēl jaunajā vecumā ir paguvis izbraukt ar neskaitāmi daudziem automobiļiem. Tas ir Mārtiņš Sesks, kurš jau divas sezonas bijis uz pjedestāla starp pasaules labākajiem WRC rallija braucējiem junioru disciplīnā – vienreiz ar sudraba, otrreiz ar bronzas medaļu.

Iespējams, domājat, ka labu picu var uzmeistarot ikviens, kurš sevi nosaucis par pavāru, bet tā tomēr nav. Lai to paveiktu, vajadzīgas zināmas iemaņas, perfektas sastāvdaļas un pilnīgi iespējams arī kāda pile itāļu asiņu jūs radu rakstos, jo pretējā gadījumā tāds čiks vien sanāks.

Tieši tā pat ir ar itāļu dizainu – itāļu automobiļiem ir savs, ar loģisku saprātu neizskaidrojams šarms, un jau daudzus gadus auto ražotāji no šīs valsts ir pārsteiguši ar neskaitāmiem vizuāli baudāmiem braucamajiem. Un "Stelvio" nav izņēmums, kas pilsētas apvidus automobili sakrustojis ar tīrasiņu sporta auto.

Katram interesentam iespējams piemeklēt vispiemērotāko "Stelvio" – kopumā tas tiek piedāvāts četrās aprīkojuma versijās ar sešiem dažādiem dzinējiem, kā jauda ir no 190 līdz pat 510 zirgspēkiem. Līdz ar to pircējs var nolemt, vai pietiek tikai ar stilu, klasisko riteņu piedziņu "Stelvio" dīzeļdzinēja versijā vai tomēr kārojas pilnpiedziņa un iespaidīga jauda. Cenas tikpat raibas kā jaudas rādītāji – sākot no nepilniem 50 līdz pat 94 tūkstošiem eiro.