Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" turpina iesākto "mega testu", kurā ceļā devās ar septiņiem "premium" segmenta apvidus automobiļiem – "Audi Q5", "BMW X1", "Mercedes-Benz GLC", "Volvo XC60", "Mazda CX-60", kā arī "Porsche Macan" un "Maserati Grecale".

Šis piedzīvojums sākās Biķernieku trasē – tur kopā ar raidījuma viesiem un ekspertiem dažādos braukšanas apstākļos tika vērtēti šī testa pretendenti. Pēc dinamikas un vadāmības izmēģinājumiem slēgtā trasē dalībnieki devāmies ielās, lai koplietošanas satiksmē baudītu dažādus ceļa segumus, pamatīgu sniegputeni un ziemīgus braukšanas apstākļus. Pirmās dienas maršruts noslēdzās Igates pilī, kur omulīgā atmosfērā tika diskutēts par iespaidiem un emocijām, kā arī sagaidīta testa braucienu otrā diena.

Par vienu no šī brauciena "superzvaigznēm" kļuva "Maserati Grecale" – šis auto paņēma testētājus ar savu jaudu un emocijām, kas koncentrētā formā gluži vai kā dopings lika smaidīt katram, kas pieķēries tā stūresratam. Protams, konkrētajā izpildījumā ar 530 ZS nav gluži korekti to salīdzināt ar pārējiem šī brauciena dalībniekiem. Bet, kas interesanti, katram no tiem "piedurknē" bija paslēpts kāds trumpis, un, ja šajā balsojumā mums būtu savu viedokli katram jāizsaka ar savas kredītkartes palīdzību, visticamāk, tikai retais mājās dotos ar jau minēto itāli.

Katrs no šiem septiņiem auto ir teju vai ideāls, bet tomēr ir vajadzīgs uzvarētājs – un tādēļ žūrijas biedriem jābalso par šo automobiļu stiprajām un vājajām pusēm. Kā izrādījās, šis nemaz nav tik viegls uzdevums, jo katram no tiem ir kas tāds, ko neatrast otrā – "Mercedes" arī Āfrikā ir "Mercedes"; BMW vēl joprojām var lepoties ar teju vai pasaulē labāko vadāmību; "Audi" ir apskaužami kvalitatīva apdare; "Volvo" – vieni no ērtākajiem sēdekļiem; "Mazda CX60" ir "plug-in" hibrīds, un tas spēj braukt arī, izmantojot tikai elektropiedziņu; un, protams, "Porsche" un "Maserati" komentārus neprasa vispār. Tie ir automobiļi, ar kuriem ikdienā sapņotu braukt ikviens no mums!

Neskatoties uz to, balsojumam ir jānotiek. Vienīgi, lai uzzinātu tā rezultātus, būs vēl mazliet jāpaciešas, jo pie tā atgriezīsimies raidījuma "mega testa" trešajā sērijā.