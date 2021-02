Jau vairāk nekā 40 gadus ražošanā esošā "Lada Ņiva" standarta versijā no vietas līdz 100 km/h paātrinās 17 sekundēs. Tomēr Krievijas meistardarbnīcā "No Name" pārbūvētā "Ņiva" to spēj paveikt sešās sekundēs. Tas panākts nevis ar 1,7 litru benzīna motora tūningu, bet gan visas tehnikas nomaiņu ar BMW detaļām.

Zem šīs "Ņivas" motora pārsega ir BMW divlitru turbopūtes dīzeļdzinējs (N47), kas pēc čiptūninga attīsta 250 zirgspēku jaudu un aptuveni 500 ņūtonmetru griezes momentu. Dzinējs sajūgts ar BMW 3. sērijas automātisko pārnesumkārbu, kas vilkmi novada tikai uz aizmugurējiem riteņiem, jo pilnpiedziņas risinājumam sadales kārbai vietas neatradās. Neskatoties uz to, automobiļa īpašniekam ar to izdevies paātrināties līdz 190 km/h un dragreisos pieveikt dažādus "importa" apvidniekus.

Neskaitot jaudīgo motoru, transmisiju un balstiekārtu, arī interjers un tā sistēmas ir aizgūtas no dažādiem BMW modeļiem – sēdekļi, priekšējais panelis, mērinstrumentu panelis, multimediju sistēma un klimata kontrole. Pat elektrisko logu vadības pogas un lietus sensors vējstiklā šajā "Ņivā" ir no BMW.