Ceturtdien, 2. martā, ap pulksten 23.50, Ķekavas novadā, Krustkalnos Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību, pārbaudīja datubāzē priekšā braucošo automašīnu BMW un konstatēja, ka tās īpašniekam nav transportlīdzekļa vadīšanas apliecības. Lai pārbaudītu, vai konkrēto automašīnu vada tās īpašnieks, likumsargi nolēma spēkratu apturēt, taču BMW vadītājs uzsāka bēgšanu.

Bēgšanas laikā automašīnas BMW vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā, savukārt policijas ekipāža, izvairoties no sadursmes, iebrauca krūmājā. Policisti negadījumā necieta, bet ir bojāta dienesta automašīna.

Pēc negadījuma BMW vadītājs izkāpa no automašīnas un sāka bēgt, taču policijas darbinieki viņu panāca un aizturēja. BMW vadītājs – 1990. gadā dzimis vīrietis – aizturēšanas brīdī izrādīja pretošanos un iesita policijas darbiniekam pa seju. BMW pasažieris un vadītājs ceļu satiksmes negadījumā guva traumas un tika nogādāti medicīnas iestādē.

Kā redzams internetā publicētajā video no "VW Tiguan" netrafaretā patruļauto, "BMW 535d" vadītājs vienā no straujajiem pagriezieniem pa apsnigušo ceļu nenovaldīja spēkratu, noslīdēja no ceļa braucamās daļas un ietriecās kokos. Arī tam sekojošais policijas auto nespēja pietiekami sabremzēties līdz pagriezienam un arī iebrauca kokos. Autoservisā nobildētais sadauzītais policijas "VW Tiguan" liecina, ka tas ir pamatīgi bojāts – tam ir norauts priekšējais kreisais ritenis un spārns, izšāvuši drošības spilveni un sadauzīta virsbūves priekšējās daļas apakša. Jau ziņots, ka pērnā gada nogalē Valsts policijas rīcībā nonāca deviņi netrafarētie "VW Tiguan R" ar 320 ZS jaudu. Jauns šāds auto bez policijas speciālā aprīkojuma maksā no 60 tūkstošiem eiro.

Par notikušo Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc četriem Krimināllikuma pantiem: pēc Krimināllikuma 269. panta 1. daļas, proti par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās līdzdalību noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā.

Tāpat process kvalificēts pēc Krimināllikuma 312. panta 1. daļas, proti par izvairīšanos no tāda tiesas nolēmuma, ar kuru uzlikts pienākums izpildīt noteiktas darbības, izņemot nolēmumu par naudas piedziņu vai mantas atdošanu, pildīšanas pēc procesuālas sankcijas vai soda piemērošanas par nolēmuma nepildīšanu, kā arī pēc 260. panta 1.1 daļas – par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums. Un pēc Krimināllikuma 262.1 2. daļas – par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kura rezultātā cietušajam nodarīts viegls, vidējs vai smags miesas bojājums vai kura rezultātā iestājusies cilvēka nāve.