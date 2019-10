Rīgas pašvaldības policijas (RPP) policisti šonedēļ aizturējuši kādu vīrieti, kurš izklaides vadīts Rīgas centra kanālā iemeta nomas elektrisko skrejriteni, informēja Valsts policijā (VP).

Policijā skaidroja, ka aizturētais vīrietis kopā ar savu paziņu, staigājot pa Vecrīgu, pamanīja aktivizētu elektrisko skrejriteni, kuru neviens tobrīd neizmantoja. Abi vīrieši nolēma izmantot izdevību un ar to pavizināties. Nonākot pie Rīgas centra kanāla, viens no viņiem pārvietošanās rīku tajā iemetis, savukārt otrs vīrietis notiekošo filmējis un video publicējis sociālajos tīklos.

Drīz vien pēc notikušā skrejriteņa nomas uzņēmuma darbinieki konstatēja, ka skrejritenis ir pazudis. Tā kā aizturētā vīrieša darbības bija nofilmētas un video ievietots sociālajos tīklos, uzņēmuma darbinieki to ieraudzīja un devās uz notikuma vietu. Netālu no Rīgas centra kanāla uzņēmuma darbinieki iespējamo vainīgo personu pamanīja un aizturēja, paziņojot par to arī VP.

Notikuma vietā ieradās likumsargi, kuri vīrieti nogādāja policijas iecirknī.

1998. gadā dzimušais aizturētais vīrietis jau iepriekš ir sodīts par mantiska rakstura noziegumiem.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Aizturētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.