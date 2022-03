Studijas "RJ76 Films" raidījuma "Tavs Auto TV" duelī šoreiz ir divi konceptuāli līdzīgi, bet dvēselē radikāli atšķirīgi auto. "Cupra Formentor" šajā cīņā pārstāvēs glamūrīgā dzīvesstila un autosporta pasauli, bet "Jeep Compass" – nemirstīgās amerikāņu tradīcijas bezceļu auto ražošanā.

Abi raidījuma testa automobiļi ir ļoti līdzīgi, raugoties uz to tehniskajiem datiem. Arī to cena ir gandrīz vienāda (sākot no 31 990 eiro). Bet, lai labāk izprastu šos auto, kā ekspertu šajā reizē "Tavs Auto TV" ir aicinājis pievienoties radio personību Magnusu Eriņu. No vakara stundām viņš jau pusgadu pārcēlies uz "Pieci.lv" rīta ēteru, kā arī ikdienā turpina sekot dažādām autosporta aktualitātēm, ar ko aizraujas brīvajā laikā.

"Cupra Formentor" ar savu vizuālo tēlu burtiski ir sacēlis vētru to auto pircēju sirdīs, kas kā prioritāti sava nākamā auto iegādes kritēriju skalā izvirza emocijas un stilu. Turklāt šis auto ir gana daudzpusīgs arī jaudas rādītāju ziņā. Ja vēlaties, varat to iegādāties kā priekšpiedziņas auto, maksāt mazāk, tērēt mazāk degvielas ikdienā… bet, ja vēlaties baudīt jaudīga motora skaņu un jaudu, tad ir pieejama arī 310 ZS jaudīgā un pilnpiedziņas "VZ" versija.



Savukārt "Jeep Compass" būs īstais tiem, kas alkst pēc patiešām džipiskas auto ārienes, bet nevēlas ikdienā vadīt tanku uz riteņiem. "Compass", neskatoties uz savu maskulīno ārieni, ir pilsētai piemērots auto: tas ir gana kompakts, pateicoties ekonomiskiem dzinējiem, arī nav pārāk rijīgs (tas ir pieejams arī "plug-in" hibrīda versijā ar elektrisko "4xe" pilnpiedziņu). Un tam ir komfortabla gaita, kas nebaidās no viegla bezceļa vai pilsētas ielu bedrēm, nekvalitatīvi uzstādītiem kanalizācijas aku vākiem un citām "lamatām", kuras vajā Latvijas autovadītājus dienu no dienas.

Kopumā "Compass" ir pieejams piecās atšķirīgās spēka agregātu versijās – kā benzīnnieks, dīzelis vai "plug-in" hibrīds. Tam ir trīs veidu ātrumkārbas – manuālā, divsajūgu automātiskā vai sešpakāpju klasiskais "automāts" –, kā arī priekšējo vai visu riteņu piedziņa.

Jaunākais no dzinējiem ir četrcilindru 1,3 litru turbopūtes agregāts ar 130 vai 150 ZS jaudu. Savukārt jaudīgākais "plug-in" hibrīds apvienojumā ar "4xe" pilnpiedziņu – attīsta 190 vai 240 ZS. Līdz ar to maksimālās jaudas ziņā "Jeep Compass" nedaudz atpaliek no "Cupra Formentor", tomēr izvēles iespējas ir plašākas.



Abi šī raidījuma testa dalībnieki ir ar priekšējo riteņu piedziņu un identiskiem dzinēja jaudas rādītājiem – 150 ZS. Ja esat pilsētas iemītnieks, kurš "betona džungļus" pamet retāk nekā kaķis siltu mūrīti, šī būs piemērotākā komplektācija. Tieši pateicoties paaugstinātajam klīrensam, nevis piedziņas veidam, vēl joprojām nebūs jābaidās no sniega kupenām, augstākām ietves apmalēm vai tik ierastajām bedrēm.

Runājot par piekares regulējumu –, lai gan sacīkšu trasē uzvarētāja laurus plūktu "Cupra", šajā pozīcijā līdera pozīciju raidījums dod "Jeep" rokās, jo tas ir labāk piemērots sliktiem ceļa apstākļiem.

Ja salīdzina šo auto gabarītus, tie ir teju identiski. "Jeep Compass" ir par aptuveni 5 cm īsāks, bet tajā pašā laikā par 11 cm augstāks, arī tā klīrenss ir 178 mm pret "Cupra" 159 mm. Bagāžas ietilpība faktiski vienāda – 420 pret 408 litriem.