Kopš "Citroen C5 Aircross" nonākšanas tirgū pirms četriem gadiem līdz šim brīdim ir pārdoti vairāk nekā 260 tūkstoši šī modeļa spēkratu, iekarojot šim auto visai pamanāmu vietu ar konkurentiem blīvajā apvidnieku segmentā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Studijas "RJ76 Films" raidījuma "Tavs Auto TV" viesis šoreiz ir cilvēks, kuru interesē spēkošanās ar prātu. Vai arī vienkārši labi pavadīts laiks spēlēs, kas saistītas ar zināšanām, atcerēšanos vai attapību. Jānis Začs izveidojis "Prāta spēles", ko divatā ar brāli organizē un vada jau vairāk nekā 10 gadus. Šī nodarbe pārtapusi pilna laika darbā, rīkojot gan ikvakara spēles "Čarlstonā" un iknedēļas muzikālās spēles Tallinas kvartālā, gan arī ģimeņu turnīrus un Latvijas kausu prāta spēlēs, kura norisi pēc pandēmijas uzspiestās pauzes Jānis plāno atsākt nākamajā gadā.



Lai gan vizuāli "Citroen C5 Aircross" ir kļuvis lielāks un iespaidīgāks, šis ir tā sauktais "facelift" jeb modernizētais modelis. Tomēr "Citroen" nav mainījis tā galveno konceptu. "C5 Aircross" galvenais jājamzirdziņš ir komforts. Modernizācijas pamanāmais akcents ir jaunās lampas, kas nu novietotas nedaudz augstāk un saplūst ar priekšējo resti. Savukārt aizmugurē tie ir 3D gaismas signāli, kā arī jauni 18 collu diski, kuru dizains nedaudz atgādina dimanta šķautnes.

Salonā pamanāms jauns 10" skārienjūtīgs displejs, kura pozicionējums ir augstāks – tuvāk loga līnijai, kas nozīmē mazāk atraut acis no ceļa, palūkojoties ekrānā. Bet droši vien svarīgākais, ka šeit ir dubultā polsterējuma sēdekļi – šādi "Citroën Advanced Comfort" sēdekļi pieejami arī jaunākajos "C4" and "C5 X" modeļos; tie no standarta krēsliem atšķiras ar papildu pusotra centimentra augsta blīvuma putu slāni, kas uzlabo komfortu un garākā braucienā mazina nogurumu.

"Citroen C5 Aircross" klīrenss ir 230 mm, tam ir "Airbump" uzlikas, kas nebaidās no skrāpējumiem un buktēm –, un tas nozīmē, ka, pat neskatoties uz riteņu piedziņas veidu, var gana pārliecinoši justies arī Pierīgas neceļos vai vieglā apvidū.

Šis auto ir pieejams trīs versijās. Piedāvājumā ir gan dīzeļi, gan benzīna dzinēji (abi ar 130 ZS jaudu), tos iespējams pārot gan ar automātisko, gan manuālo transmisiju. Papildu tam tiks piedāvāta uzlādējamā hibrīda versija, kura 100% elektriskā režīmā spēs veikt līdz 55 km, turklāt bez iekšdedzes dzinēja pieslēgšanās tā spēj attīstīt līdz pat 135 km/h lielu ātrumu.