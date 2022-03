Video: 'Premium' riepa pret budžeta klasi, 'ķīnieti' un lietotu riepu

Viens metrs – tas ir daudz vai maz? Droši vien tas atkarīgs no situācijas: piemēram, "līdz galamērķim atlicis tikai viens metrs" izklausās visai pozitīvi, bet "priekšā braucošais auto atradās metru par tuvu" – ne pārāk… Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" stāsta par bremzēšanas ceļu un to, kā tas atšķiras atkarībā no braukšanas ātruma, riepu stāvokļa un kvalitātes.

Lai praksē izspēlētu dažādus scenārijus, ar kuriem var sastapties dzīvē, raidījuma rīcībā ir divi vienādi "Škoda Kamiq" automobiļi, kā arī četri atšķirīgi riepu komplekti un slēgta trase, kurā droši veikt eksperimentu. Tāpat arī jautra un zinoša ekspertu kompānija, kura ir gatava ne tikai palīdzēt šī testa norisē, bet arī dalīties ar savu dzīves pieredzi un uzskatiem.

Raidījuma rīcībā ir četri dažādi riepu komplekti – glaunākais no tiem "GoodYear Efficient Grip Performance 2". Budžeta klasi pārstāv "Sava Intensa HP 2", Ķīnas produkciju – "Sailun Atrezzo Elite", bet ceturtais pāris – vienkārši vecas jeb lietotas riepas ar protektora atlikumu divu milimetru apmērā. Šo riepu bremzēšanas ceļa mērījumus tiek veikts uz slapja asfalta, apstājoties no 70 km/h liela ātruma.

Testa dalībnieki ir pieredzējušie un titulētie rallija braucēji Māris Neikšāns un Ivars Vasaraudzis, augstākas raudzes kamaniņu braucējs Juris Šics, kā arī dāma, kura ar autobraukšanu jau sen ir uz "tu" – LTV laika ziņu redaktore Ramona Salmiņa.

Lai kādas arī būtu auto riepas, interesants fakts, kuru vajadzētu atcerēties ikvienam, kurš gatavs sēsties pie auto stūres: bremzēšanas ceļš nemainās proporcionāli braukšanas ātrumam – tas atbilst ātruma kvadrātam!

Kā redzams raidījuma sižetā, automobilis, kas brauca ar 100 km/h lielu ātrumu, spēja apstāties teju četras reizes garākā distancē nekā tas, kura spidometrā bremzēšanas brīdī bija 50 km/h. Savukārt, palielinot ātrumu par tikai 25 km/h, bremzēšanas ceļš pieaug divkārtīgi. Šis ir piemērots brīdis, lai vēlreiz uzdotu jautājumu – viens metrs, tas ir daudz vai maz?