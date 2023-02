Jauno "Ford Ranger Raptor" pikapu noteikti iekāros gan kārtīgs darba rūķis, zemnieks vai mežavecis, gan piedzīvojumu meklētājs vai sportisku auto cienītājs. Tas ir paaugstinātas veiktspējas apvidus auto – ar to var vest, vilkt, braukt tur, kur šķietami nav ceļu, un pat lēkt tramplīnos.

Studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " ceļā ar šo pikapu devies kopā ar cilvēku, kurš spēs novērtēt šī auto tehniskos dotumus. Mārcis Martinovs ikdienā nodarbojas ar mežizstrādi, vadot uzņēmumu "MKM mežs", bet brīvajā laikā aizraujas ar autosportu. 2022. gada sezonā viņš pie "Ford Fiesta Supercar" stūres startēja Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionātā. Ar rallijkrosu Mārcis aizraujas jau ilgāku laiku – ir pieckārtējs vicečempions "Lada RX" ieskaitē.

Jau ieraugot "Raptor" milzīgo radiatora resti, ir skaidrs, ka tas nav parasts pikaps. Bet kas tad šo auto padara atšķirīgu no parasta "džipa ar kravas kasti"? Jaunais "Raptor" ir izstrādāts "Ford Performance" nodaļā. Tas jau no rūpnīcas ir aprīkots ar ekskluzīviem kompānijas "Fox" radītiem amortizatoriem un ir arī 15 cm platāks par parasto "Ford Ranger".

Papildu tam zem "Raptor" motora pārsega atrodas trīs litru V6 benzīna dzinējs, kas, pateicoties divām turbīnām, no sevis spēj "izspiest" 288 ZS jaudu un gandrīz 600 Nm lielu griezes momentu. Uz visiem riteņiem šī jauda tiek novadīta caur 10-pakāpju automātisko ātrumkārbu, un, lai uzlabotu saķeri ar ceļu, 4x4 sistēma papildināta ar bloķējošajiem diferenciāļiem. 100 km/h "Raptor" spēj sasniegt 7,9 sekundēs. Tiesa, arī cena ir atbilstoša – tikpat iespaidīga kā tehniskie dati.

"Raptor" klīrenss ir patiešām iespaidīgs – 272 mm –, mazāka auguma cilvēkiem būs nedaudz jāpiepūlas, lai tiktu tā kabīnē, bet šī piepūle būs tā vērta. Un arī šī pikapa salonā neizskatās kā traktora kabīnē: "premium" klases ādas salona apdare ar oranžas krāsas akcentiem, sportiska dizaina stūresrats un "Raptor" simbolika, lai kur arī jūs mestu savu skatienu, padara šo auto iekārojamu arī tiem, kuri meklē sev auto kā stila atribūtu. Un, lai arī "Raptor" ir mežonīgs savā garā, tas tikpat labi ir izmantojams arī kā ikdienas auto.

4x4 sistēmas darbību un tās režīmus var kontrolēt, izmantojot atbilstošu sviru jeb selektoru. Jaunajam "Raptor" piedziņas iestatījumos ir septiņi braukšanas režīmi, kas padarīs šo auto piemērotu dažādiem apstākļiem – vai tas būtu akmeņains lauks, tuksnesis vai šoseja.

Interesanti, ka "Ford Ranger" ir Eiropā visvairāk pārdotais pikaps, un pavisam droši var teikt, ka "Raptor" modifikācija tam piesaistīs vēl vairāk uzmanības.