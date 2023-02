60. gadu beigas, pretkara demonstrācijas un vēlme dzīvot pasaulē, kurā valda miers un mīlestība. Viens no hipiju iecienītākajiem automobiļiem tajā laikā bija "Volkswagen Type 2" jeb otrais VW vēsturē radītais pasažieru auto modelis, kas pazīstams arī ar segvārdu "Bulli".

Leģendārais hipiju busiņš mūsdienās ir reinkarnējies kā "VW ID.Buzz" elektromobilis un studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " ceļā ar to devies kopā ar cilvēku, kurš sirdī ir hipijs: Reini Sējānu esam iepazinuši dažādās muzikālās formācijās – gan "Cosmos", gan "Instrumenti" sastāvā, arī duetā "Bujāns", iespējams, X-faktora žūrijā vai kā dažādu muzikālu projektu producentu. Reinim arī tīk kustības un dejas māksla, kā arī ritms.

Ja pirmais hipiju busiņš, runājot par jaudu, bija īstens vegāns – pašos modeļa pirmsākumos tā dzinējs no sevis spēja izspiest vien 24 ZS, bet jaudas pīķī 54 ZS, tad mūsdienu "ID.Buzz" ir īsts atlēts: to uz priekšu dzen 204 zirgspēkus jaudīgs elektromotors, kura griezes moments ir ap 300 Nm. Tā bateriju bloka ietilpība ir 77 kWh, un ar to ir gana, lai ar vienu uzlādi, pēc ražotāja datiem, sasniegtu 423 km.

"VW ID.Buzz" ir klasiskā rīteņu piedziņa, arī tā elektromotors atrodas uz auto aizmugurējās ass. Akumulatoru bloks ir ļoti plāns un atrodas zem auto grīdas, bet, tā kā tas ir salīdzinoši smags, auto smaguma centrs ir ļoti zems – un tas pozitīvu iespaido šī busiņa gaitu. Arī tiem, kuriem ir paniskas bailes no jēdziena "klasiskā riteņu piedziņa", nevajadzētu uztraukties, jo šī auto vadāmība pat uz pilnībā apledojuša ceļa ir visai prognozējama un droša.

Elektromobiļa salonā atradīsiet daudz kopīga ar pārējiem VW modeļiem, protams, tā digitālais saturs ir ietērpts citā dizaina veidolā, bet pamats ir vienots. Neliels displejs aiz stūresrata, galvenais vadības centrs pa vidu priekšējam panelim. Dizains ir tīrs un nepiesārņots – koka, alumīnija faktūras, gaišu un tumšu materiālu joslas. Bez liekām līnijām, pogām vai atribūtiem, kas varētu novērst uzmanību no galvenā – auto vadīšanas. Un arī aprīkojums "viedierīču labsajūtai" – USB-C uzlādes ligzdas gan pie stūresrata, gan sānu durvīs, kā arī teju nemanāma bezvadu uzlādes kabatiņa tālrunim.

Lai panāktu saudzīgumu videi, "ID.Buzz" ir ne tikai bezizmešu transportlīdzeklis, bet arī lielā mērā veidots, interjerā izmantojot otrreiz pārstrādātus materiālus. Interesanti, ka VW nodrošina, ka nenovēršamās CO2 emisijas, kas veidojas ražošanas procesā, tiek kompensētas, atbalstot starptautiski atzītus klimata aizsardzības projektus.