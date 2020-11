150 patenti, 65 km elektriskajā režīmā, kombinētajā ciklā degvielas patēriņš 1,5 litri benzīna uz 100 km – tā īsumā varētu raksturot raidījuma "Tavs Auto TV" jaunā sižeta testa objektu. Šī ir Eiropā savā segmentā visvairāk pārdotā automobiļa "Renault Captur" hibrīda versija "e-Tech plug-in".

No tehniskā viedokļa "Captur e-tech" uzlādējamais hibrīds ir ļoti interesants auto – tas nav parasts benzīna auto, kuram kāds pieskrūvējis palielu elektromotoru. Tā 160 ZS jaudīgā hibrīda iekārta sastāv no 90 ZS iekšdedzes dzinēja, 50 kW elektromotora, papildu elektromotora, kurš pilda startera un ģeneratora funkciju, 9,8 kWh ietilpīga akumulatoru bloka un inovatīvas uzbūves automātiskās ātrumkārbas. Latvijā šāds automobilis maksā no 29 tūkstošiem eiro.

Par testa pilotu "Tavs Auto TV" ir uzaicinājis kompānijas "Blue Shock Race" izveidotāju Arti Dauginu. Būdams ar mākslinieka izglītību (kā koka izstrādājumu dizainers), viņš 2014. gadā sācis padziļināti pētīt jautājumu par elektrotehnoloģijām transportā. Inženiertehniskās zināšanas iegūstot pašmācības ceļā, nedaudz vēlāk sācis elektrokartingu projektēšanu un izstrādi, un nu jau pašmājās notiek arī šo kartingu ražošana.

"Blue Shock Race" vārds ir plaši pazīstams – kompānija sadarbojas ar Ameriku (no Meksikas līdz Kanādai), lielu daļu Eiropas valstu, arī Austrāliju un Jaunzēlandi. Par Latvijā radīto elektrokartingu popularitāti liecina arī fakts, ka nesen tie nokļuvuši ASV apskatnieku izveidota topa (par tirgū nopērkamajiem sporta elektrokartingiem) 1. vietā.