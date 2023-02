Jau pazīstamajam "Nissan Qashqai e-Power" hibrīda apvidniekam, kuru nav nepieciešams lādēt no elektrotīkla, jo tā konstrukcijā izmantots iekšdedzes benzīna dzinējs, kas ražo šim auto nepieciešamo elektroenerģiju pievienojies "lielākais brālis" jeb "X-Trail" modelis, kas tagad arī ir pieejams "e-Power" un pat "e-4orce" modifikācijā.

Un šī "lielā brāļa" pilota krēslā studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " iesēdinājis vecāko no brāļiem Leperiem – Rihardu. Viņu kā aktieri esam redzējuši uz dažādu teātru skatuvēm, arī kino un TV seriālu lomās, piemēram, jaunākajā filmā "Circenīša Ziemassvētki", dziesmu spēlē "Šveiks: toreiz un tagad" (arī koncertuzvedumā "Bet tas saules pulkstenis sit" ar Paula mūziku un Petera dzeju). Pērn Rihards arī filmējies Holivudas filmā "Warhunt" kopā ar Mikiju Rurku.

Atšķirībā no "Nissan Qashqai e-Power", jaunais "X-Trail" ir pieejams ne tikai jau minētajā "e-Power", bet vēl arī "e-4orce" versijā. Abu šo modifikāciju koncepcija faktiski ir identiska – par pamatu to spēka iekārtām ir ņemts trīs cilindru iekšdedzes dzinējs, kas tiek izmantots tikai un vienīgi kā ģenerators, savukārt uz priekšu šo auto dzen elektromotors. Turklāt "X-Trail e-4orce" tādi pat ir divi: viens no tiem novietots auto priekšā, savukārt otrs – uz aizmugurējās riteņu ass. To kopējā jauda ir 210 ZS, bet griezes moments ir līdz pat 525 Nm. Pateicoties šādam motoru izvietojumam, "X-Trail e-4orce" ir visu riteņu piedziņa.

Savukārt pati "e-Power" tehnoloģija nodrošina arī degvielas patēriņa ziņā efektīvāku braukšanu, ja salīdzina ar tradicionālo benzīna dzinēju – tie ir 6 līdz 7 litri benzīna uz 100 km.

"Nissan X-Trail e-4orce" ir salīdzinoši dinamisks auto. Neskatoties uz saviem gabarītiem – tas ir 4,68 metrus garš un ar 2000 kg pašmasu – 100 km/h tas spēj sasniegt 7 sekundēs. Pilnpiedziņas sistēma, lai gan tā ir pilnībā elektroniska, jo "e-4orce" konstrukcijā nav ne kardāna, kurš savienotu abus auto tiltus, ne starpasu bloķētāju, darbojas visnotaļ prognozējami. Pateicoties jau minētajam motoru izvietojumam (priekšā un aizmugurē), auto svara sadalījums pa asīm ir teju ideāls. Un arī tas atstāj zināmu iespaidu uz auto vadāmību un stabilitāti.

Turklāt "X-Trail" nav tikai vizuāli moderns auto. Tas ir burtiski piebāzts ar dažādām palīgsistēmām, kuras ne tikai atvieglos auto vadīšanu, bet padarīs arī to drošāku. Starp piemēriem var minēt viedo kruīza kontroli, līniju asistentu, sadursmes brīdinājuma sistēmu, automātisko bremzēšanas sistēmu, braucot atpakaļgaitā. Papildu tam "X-Trail" ir aprīkots ar "ProPilot" navigācijas sistēmu, kura parūpēsies, lai automobilis atrastos savas braukšanas joslas vidū un iepriekš iestatītā attālumā no priekšā braucošā automobiļa. Tas arī izmanto iebūvētās "TomTom" navigācijas kartes, lai palīdzētu izbraukt līkumus, krustojumus, nobrauktuves u.c. satiksmes elementus.

"X-Trail" burtiski apvieno divas pasaules: šobrīd autobūves industriju pārņēmušo elektrisko laikmetu un klasiskos iekšdedzes dzinējus, kuri šajā reizē rūpējās par autobraucēja neatkarību no uzlādes infrastruktūras. Lai lietotu šo auto ikdienā, nav jādomā par uzlādes iespējām – kā saka, lej tik benzīnu un brauc! Tajā pašā laikā baudot elektromotoru dāvāto dinamiku un griezes momentu visā dzinēja darbības diapazonā.