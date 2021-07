Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" ir automobilis ar "divām sejām": no vienas puses, tas ir klasisks benzīnieks, ar ko var doties arī uz laukiem, bet no otras – pilsētas eko vāģis, kas spēj pārvietoties, izmantojot tikai elektroenerģiju. Tas ir "Volvo XC40 Recharge".

Ceļā ar "Volvo XC40 Recharge", kas ir uzlādējams no elektroligzdas, raidījums dodas kopā ar vienu no Latvijas pieprasītākajām dekoratorēm un vides stilistēm. Baibas Prindules-Rences "Instagram" kontam seko vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku, un pirms pāris gadiem viņa laidusi klajā grāmatu "Svinam", ko varētu nosaukt par rokasgrāmatu, kā padarīt iecerētos dārza svētkus vēl krāšņākus, stāstot par jaunākajām tendencēm un aktualitātēm dekorāciju un vides dizaina pasaulē.

"Volvo XC40" ir viens no tiem automobiļiem, kas reālajā dzīvē ir lielāks nekā fotogrāfijās. Tas ir 4,4 metrus garš, tā salons ir gana ietilpīgs, bet bagāžniekā atradīsiet daudz vietas somām un iepirkuma maisiem. Un kas nav mazsvarīgi, automobiļa klīrenss ir 211 mm, un tas nozīmē, ka, plānojot savu brīvdienu autotūrisma maršrutu, nebūs jāvairās no meža takām vai grantētiem ceļiem.

Ir tāds teiciens, ka "mini vienmēr ir modē", tieši to pašu varētu teikt arī par zviedru minimālismu. Pateicoties savam izskatam un rakstura īpašībām, "Volvo XC40" ir paguvis gūt atzinību arī pasaules autoekspertu vidū un tas ir ieguvis Eiropas Gada auto titulu. Tā salona apdarē ir izmantoti otrreiz pārstrādāti materiāli, tādējādi dodot otro dzīvi jau nolietotiem priekšmetiem. Tomēr tas nav atstājis negatīvu iespaidu uz kvalitāti. Ja nepateiktu, ka šī auto paklāju pamatne vai durvju paneļu fragmenti ir veidoti no pārstrādātām PET pudelēm, jūs to pat nespētu iedomāties.

Ar "Volvo XC40 Recharge" tikai elektriskajā režīmā ir iespējams veikt distances līdz pat 46 km. Tas ir aprīkots ar 1,5 litru turbdzinēju, kas sapārots ar elektromotoru. Sistēmas kopējā jauda ir 211 vai 262 ZS atkarībā no versijas. Ja standarta "Volvo XC40" maksā no 32 tūkstošiem eiro, tad "Recharge" versijas – no 46 tūkstošiem.