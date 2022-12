"Mazda CX-60" ir šīs japāņu auto markas svaigākais un arī lielākais apvidnieks. Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" ar to devās izmēģinājuma braucienā kopā ar šefpavāru Māri Jansonu, kurš deviņus gadus skolojies un pieredzi krājis pie Mārtiņa Rītiņa, bijis restorāna "Bibliotēka No1" šefpavārs, bet šobrīd Māris saimnieko Cēsu restorāna "Kest" virtuvē.

Šī automobiļa spēka iekārta sastāv no 2,5 litru četrcilindru iekšdedzes dzinēja un elektromotora. To kopējā jauda ir 327 zirgspēki, bet maksimālais griezes moments – 500Nm. Ar "Mazda CX-60" ir iespējams braukt gan simtprocentīgi elektriskajā režīmā (tam ir 17,8 kWh ietilpīgs litija jonu akumulators), gan izmantojot abus motorus.

Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru vasarā EV režīmā varēsiet veikt līdz pat 63 km garas distances, un, pateicoties tam, "Mazda" inženieriem ir izdevies pamatīgi samazināt šī auto vidējo degvielas patēriņu. "Uz papīra" kombinētajā ciklā tas ir nieka 1,5 litri uz 100 km. Realitātē – jo īpaši ziemā un ja dienā braucat virs 100 km garas distances – tādus rādītājus būs grūti sasniegt.



Vizuāli šis teju piecus metrus garais apvidnieks (4745mm) izskatās visnotaļ eleganti. Tā pludlīnijas ir patiešām sportiskas – pirmajā brīdī pat nedaudz atgādina tādus auto kā "Alfa Romeo Stelvio" vai "Masarati Grecale". Milzīgā radiatora reste, kas saplūst kopā ar priekšējiem lukturiem, garais motora pārsegs un virsbūves proporcijas noteikti piesaistīs šim auto garāmgājēju acu skatienus.

Šī modeļa interjers ir ērts un, braucot garākus ceļa gabalus, nogurums nerodas. Otrkārt, neskatoties uz to, ka šī auto interjera dizains veidots, par pamatu ņemot japāņu konceptu ar nosaukumu "Ma" (tas apzīmē pauzi laikā un tukšumu telpā, kas nepieciešams dzīvības augšanai), šeit ir neskaitāmi daudz sīku dizaina detaļu, kas tā vien uzprasās tuvākai izpētei – metāla līstes durvīs, kļavas koksnes paneļi, dabīgā āda un tekstils tīri labi sadzīvo šajā japāņu minimālisma konceptā.

"Mazda CX-60" gaita un vadāmība, neskatoties uz to, ka šis auto sver divas tonnas, ir patiešām cienījama: ja atslēgsiet digitālos stabilitātes grožus, varēsiet ar to kārtīgi padraiskoties. Auto ir gana dinamisks – 100 km/h tas spēj sasniegt 5,8 sekundēs un tā maksimālais ātrums ir 200 km/h. Un maksā "CX-60", sākot no 60 ar pusi tūkstošiem eiro.

Var pat teikt, ka šis auto sevī iemieso visu labāko, ko "Mazda" sasniegusi savas 100 gadu pastāvēšanas laikā. Starp citu, tas arī ir pirmais šīs kompānijas radītais "plug-in" hibrīds (PHEV), un šis fakts padara "CX-60" ne tikai "zaļāku", bet arī krietni baudāmāku brauciena dinamikas ziņā.