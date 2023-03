Šodien studijas "RJ76 Films" raidījumā "Tavs Auto TV" ir spēkrats, kura vārdu, pilnīgi iespējams, dzirdējis ir tikai retais. "Renault Austral" ir pirmais šīs markas modelis, kas tapis sadarbībā ar sportisko auto ražotāju "Alpine".

Kā testa pilots raidījumam pievienojies pasaulē ļoti augstu novērtēts profesionālis, kurš, pateicoties savam degunam un zināšanām, ieguvis vienu no augstākajiem apbalvojumiem, kādu iespējams saņemt savā profesijā. Raimonds Tomsons šogad uzvarēja pasaules vīnziņu čempionātā Parīzē, kļūstot par planētas labāko someljē. Taču ceļš līdz šai godalgai bijis ļoti ilgs.

"Alpine" vārdu īsteni auto fani atceras ar šīs markas automobiļu uzvarām Montekarlo rallijā pagājušā gadsimta 70. gados (1973) un sportiskām divdurvju kupejām. Savukārt, runājot par jauno "Renault Austral" apvidnieku, "Alpine" nav pārvērtusi to par mežonīgu sportistu, bet drīzāk pamatīgi piestrādājusi pie tā stila.



"Esprit Alpine" izpildījumā šis auto ir vizuāli iekārojams: agresīvu formu buferi, matēti toņi, milzīgi riteņu diski, kā arī akcenti auto salonā padara to gluži vai par magnētu garāmgājēju skatieniem.

Tehniskā ziņā "Austral" ir priekšpiedziņas auto. Atkarībā no versijas tas tiek aprīkots ar 1,3 vai 1,2 litru turbodzinēju, kura jauda ir 140, 160 vai 200 ZS (jaudīgākā versija ir hibrīds). Cena atkarībā no versijas ir no 29 līdz pat 39 tūkstošiem eiro.

"Austral" ir pirmais "Renault" radītais auto, kas veidots, par pamatu ņemot jaunizstrādāto trešās paaudzes "CMF-CD" platformu. Starp citu, jau šogad "Renault" ir plānojis prezentēt vēl arī "Austral" pagarināto versiju, kura aizstās līdz šim ražoto ietilpīgo ģimenes auto "Espace". Bet arī savā standarta versijā "Austral" nevar sūdzēties par vietas trūkumu: tam ir 575 litru liels bagāžnieks un ietilpīgs salons, aizmugurējās sēdekļu rindas sēdekļus var regulēt 16 cm diapazonā.

Autovadītāja sēdpozīcija ir ērta, digitālie paneļi atgādina 100% elektrisko "Megane E-tech Electric", bet uzmanību visvairāk piesaista "Alpine" dizaina elementi un knifiņi, piemēram, kontrastējošās šuves sēdekļiem un stūresratam.

Neatkarīgi no dzinēja visas modifikācijas ir aprīkotas ar "4Control" sistēmu, kuras galvenais uzdevums ir piestūrēt aizmugurējās ass riteņus. Piemēram, ja vēlēsieties apgriezties braukšanai pretējā virzienā, auto aizmugurējie riteņi šī manevra laikā tiks pagriezti par pieciem grādiem pretēji stūres pagrieziena virzienam, līdz ar to šī auto apgriešanās rādiuss ir vien 10 metri. Savukārt, braucot lielākā ātrumā, "4Control" sistēma rūpēsies par auto stabilitāti pagriezienos, piestūrējot tos tajā pašā virzienā, kurā ir pagriezts stūresrats.