Tatarstānā automehāniķis Rafiks Hadijevs izgatavojis pats savu "Hummer" stila apvidnieku no lauksaimniecības kombaina detaļām un aprīkojis to ar ZIL motoru. Turklāt automobilim ir visi nepieciešamie dokumenti, lai ar to brauktu arī pa koplietošanas ceļiem.

"Hummer" veidola paštaisītā apvidnieka izstrādei Rafikam bija nepieciešami trīs gadi. Detaļas šim projektam tika vāktas no visa ciema – paziņas un kaimiņi nesa detaļas no vecām automašīnām, kā arī palīdzēja tās uzstādīt. Virsbūve spēkratam izgatavota no tērauda loksnēm, bet ZIL motors ļauj tam paātrināties līdz 80 km/h.

Šis projekts valstī radījis diezgan plašu interesi un ir bijuši interesenti, kuri lūguši viņiem izgatavot arī tādu spēkratu. Rafiks visiem ir atteicis, jo projekts bijis diezgan sarežģīts un laikietilpīgs.