Video: 'Tesla Model 3' izgāzies automātiskās bremzēšanas demonstrācijā

Internetā publicēti vairāki video no "Tesla Model 3" ekstrēmās bremzēšanas sistēmas demonstrācijas pasākuma Ķīnā. Amerikāņu elektromobiļa mēģinājums automātiski nobremzēt pirms kustīga gājēja manekena pilnībā izgāzies – "Tesla" notriekusi manekenu, kurš pēc trieciena salūza gabalos.

Pasākumu apmeklējušie žurnālisti norāda, ka "Tesla Model 3" pēdējā brīdī pamanīja šķērsli, par ko liecināja attiecīgais indikators autovadītāja ekrānā, tomēr līdz tam nobremzēt nepaspēja. Tāpat šajā eksperimentā trieciens bijis tik spēcīgs, ka reālā situācijā gājējs gūtu nopietnas traumas vai pat ietu bojā.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9

Līdzīgu testu ar citu "Tesla Model 3" eksemplāru veica arī kāds Ķīnas medijs, un arī tad rezultāts bijis tāds pats – ekstrēmās bremzēšanas sistēma reaģē pārāk vēlu, un elektromobilis ietriecas pat statiskā manekenā.

Chinese media ran a series of tests to examine vehicle safety measures, recording their findings. Tesla performed by far the worst. Here is a video of a $TSLA failing its automatic braking test.

Tesla charges $8000 for "Full Self Driving" but can't detect pedestrians in the road pic.twitter.com/4fB60MPUYI